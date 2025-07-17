Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 30 dakika sürdü.



Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, duran top ve pozisyon çalışmasıyla tamamlandı.



Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmalarına bugün TSİ 19.30’da Ergo Arena’da dördüncü hazırlık maçında FC Petrzalka 1898 ile karşılaşacak.