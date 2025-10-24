Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Tümosan Konyaspor’la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva’nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir.



Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Portekizli yıldızın Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağı yapılan sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

26 Ekim Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.

Müsabakayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe’nin yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Bilal Gölen yapacak. Erdem Mertoğlu dördüncü hakem olacak.