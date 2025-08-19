Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda FC Lausanne-Sport ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.



Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.



ikas Eyüpspor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcuların ısınma koşularıyla başladıkları idman, 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.