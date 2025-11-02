Futbolculuğu döneminde 14 kez U18, 5 kez U17 ve 19 kez de U16 millî takımlarımızda forma giyen Çapanoğlu; 2024-2025 sezonunda Gelişim Liglerinde şampiyon olan Beşiktaş Akademi U16 Takımı ile en başarılı teknik direktör ödülünü de almıştı.



Hikmet Çapanoğlu'nun cenazesi 3 Kasım Pazartesi günü Beşiktaş Sinan Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedilecektir.



Merhum Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve başta Beşiktaş olmak üzere tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz.

Kaynak: TFF