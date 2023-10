İstanbul

Sema Polat ve Birsen Bozbal, ilk 5 haftası geride kalan Süper Lig sezonu, takımdaki atmosfer ve Türkiye'de kadın futbolunun gelişimine dair açıklamada bulundu.

Beşinci haftada Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettikleri ligde 8 puanla 7. sırada bulunan siyah-beyazlıların performansını değerlendiren Sema Polat, "Zorlu bir 5 hafta geçirdik ama derbi maçta da gördüğümüz gibi üstesinden gelmeyi başardık. Şimdi işimiz daha zor. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Takımın havası çok iyi. Bazı şanssızlıklardan dolayı puan kayıpları yaşadık ama bunu düzeltebiliriz. Sezon uzun. Hiçbir sıkıntı yok." diye konuştu.

Birçok oyuncunun takıma yeni katıldığını kaydeden Sema, "Yaklaşık 2,5 aydır İstanbul'da takımla beraber antrenmanlara çıkıyorum. Tabii ki hedefimiz şampiyonluk. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Onu da gayet iyi bir şekilde yapıyoruz. Hedefimiz, ilk başta Beşiktaş'ı onurlandıracak şekilde maçlara çıkmak ve bütün maçları kazanmak için oynamak." yorumunu yaptı.

"Beşiktaş taraftarı, gördüğüm hiçbir taraftara benzemiyor"

Beşiktaş taraftarına desteklerinden dolayı teşekkür eden Sema Polat, "Her zaman, her maçta yanımızda oldular. Daha önceden başka bir takımda oynuyordum. Orada da taraftarlar destek oluyordu ama Beşiktaş taraftarı gördüğüm hiçbir taraftara benzemiyor. Gerçekten çok büyük destek oluyorlar." şeklinde konuştu.

Türkiye'de kadın futbolunun son yıllarda geliştiğini vurgulayan Sema, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 15 yıldır futbol oynuyorum. Küçük yaştan beri bu camianın içerisindeyim. Büyük takımlar işin içerisine girdikten sonra federasyon, seyirci ve oyuncular açısından çok büyük ve olumlu değişiklikler oldu. Türkiye'de kadın futbolu olarak biraz dünyanın gerisinde kalmış bulunuyoruz ama son 2-3 yıldır bunu geliştirdik. Daha çok çalışmamız gerekiyor ama yetişeceğimize inanıyorum. Beşiktaş olarak da yurt dışındaki çoğu takımdan daha iyi konumda olduğumuzu düşünüyorum."

Birsen Bozbal: "Emeklerimizin karşılığını derbide aldığımızı düşünüyorum"

Sezona çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Birsen Bozbal, "Sezon başında biraz şanssızlık yaşadık ama çok şükür emeklerimizin karşılığını derbide aldığımızı düşünüyorum. Gerçekten çok çalışıyoruz. Bolu'da kamp yaptık. Orada günde 3 antrenman yaptık. Hedefimiz şampiyonluk ve bu kolay bir şey değil. Önümüzdeki maçları da inşallah Galatasaray galibiyeti gibi güzel bitirip sezonu şampiyonlukla tamamlamayı hedefliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Tüm oyuncuların takıma çabuk ayak uydurduğunu ifade eden Birsen, "Ben de bu sene transfer oldum. Takımda çok fazla değişiklik oldu. Herkes saha içinde ve dışında çok iyi anlaşıyor. Burada olduğum için çok mutluyum. İyi ki buraya geldim." değerlendirmesinde bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarların desteğini her zaman hissettiklerini aktaran Birsen Bozbal, "Erkek takımı kadar olmasa da her türlü desteği görüyoruz. Nereye gidersek gidelim Beşiktaş taraftarı her zaman bizimle oluyor. Onlara buradan çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki her zaman tribünleri dolu görmek isteriz. Çünkü çok ihtiyacımız oluyor." ifadelerini kullandı.

"Süper Lig oynuyoruz ama diğer amatör liglerden bir farkı yok"

Türkiye'de kadın futbolunda geçmişe göre ilerleme görülse de bunun yeterli olmadığını belirten Birsen, "Çok fazla emek veriyoruz. Yönetim olsun, oyuncular olsun her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Erkek takımlarındaki gibi gelişmeler olması gerektiğini düşünüyorum. Hala amatör statüde görünüyoruz. Henüz Avrupa'daki gibi bir gelişme göstermediğimizi düşünüyorum. Avrupa'ya göre maddi ve manevi anlamda çok fazla eksiklerimiz var. Süper Lig oynuyoruz ama diğer amatör liglerden bir farkı yok." diye konuştu.

Futbola başlarken ailesinden her türlü desteği gördüğünü ifade eden siyah-beyazlı futbolcu, şunları kaydetti:

"13 yaşından beri oynuyorum. Aileme destekleri için teşekkür ediyorum. Üniversite okuyorum. Futbol ve milli takım sayesinde üniversiteye girdim. Bana kariyerim ve geleceğim için çok katkısı oldu. Ailemi ve sevdiğim insanları gururlandırmak için çok büyük bir adım oldu. Kızlar ne kadar istese de aileler zaman zaman engel olabiliyor. Ancak son zamanlarda aileler bunun farkına vardı. Hatta çocuklar istemese de aileler futbola göndermek istiyor. Gerçekten bu işi yapmak istiyorlarsa mutlaka başlasınlar ve devam etsinler."