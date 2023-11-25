Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Eric Bailly, Jean Onana, Salih Uçan, Daniel Amartey ve Bakhtiyor Zaynutdinov ile kart cezalısı Ante Rebic, kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Yılport Samsunspor maçının kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Necip Uysal, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Tayfur Bingöl, Aytuğ Batur Kömeç, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Gökhan İnler, Gedson Fernandes, Emirhan Delibaş, Alex Oxlade-Chamberlain, Vincent Aboubakar, Jackson Muleka, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun.