Öncelikle şu birkaç önemli detaydan bahsedelim. Bahsedelim ki bundan sonra okuyacaklarınızın bir manası olsun.

C.Brugge deplasmanı zor bir deplasmandır.

Demir Ege Tıknaz gayet başarılı bir maç çıkartmıştır.

Belçika’dan alınan 1 puan değerlidir.

Gelelim Beşiktaş’ın PARASI mevzusuna…

Beşiktaş’ın parası değerlidir.

7 yetimin hakkı vardır o parada.

Öğrencinin yiyemediği tostun parası, işçi babanın masaya eksik koyduğu 1 somun ekmeğin parası, alın teri ve enek vardır. Lâkin! Bu paraları size dişinden tırnağından arttırıp da veren kimselerin sizden tek bir beklentisi var! Hayatın tüm zorluklarına göğüs germişken, bari Beşiktaş yüzümüzü güldürsün diye beklerler. Siz buna karşılık vermek zorundasınız. Hocanızla, yöneticinizle, başkanınız ve futbolcunuzla bu talebe karşılık vermeniz sizin asli göreviniz. Kulübün mali disiplini, tesisleşmesi gibi idari yönetimi bundan sonra gelen görevleriniz.

Tarih: 4 Temmuz 2023!

Yer: Nevzat Demir tesisleri!

Konu: Beşiktaş’ın transfer planlaması!

Konuk: Şenol Güneş…

Toplantının 26.dakikası 19.saniyesi kafasında saçı az, toplantılarda futbol konuşmaya özen gösteren bir gazeteci hocaya şu soruyu sorar… “Takımın eksiklerini göz önüne aldığınızda, size isim değil, aradığınız oyuncu profilini sormak istiyorum. Orta saha ve defans bölgelerine aradığınız profil nedir?” aynı toplantının 27.dakikası 50 saniyesinde konuğun cevabı aynen şu oldu… “Eğer profil soruyorsanız size de cevap olsun, defansif yönü mevcut orta 3’lümüze oranla defansif yönü daha fazla olan bir 6 numara ve hücuma dönük oynayabilecek, 8-10 oynayacak olan bir oyuncu isterim. Böylece 5 kişiyle orta saha zenginleşir. Bunlardan bir tanesini alırsak, diğerini zamana bırakabilirim ama 1 tane şart orta sahaya.” Peki! Beşiktaş’ın stoper tandeminde yaptığı 2 transfere bakalım! Bunlardan performansı çokça tartışılan Amartey ilk kamp dönemine yetişemedi. Bailly 4 Eylül gece 00:59! Da geldi… Diğer talep edilen 8-10 oynayabilen isim ise hiç GELMEDİ…! Peki dün akşam Brugge karşısında ne oldu? Beşiktaş üretemedi! Senin 3.5 milyon Euro kazanan oyuncuna top taşıyamadın. 2 tane milyonluk stoperinden ileriye 1 tane akıllı top çıkartamadan maç tamamladın. Rakibin 3.39 xG üretirken, sen maçı 0.96 xG ile tamamladın. Senin golcü diye sahaya sürdüğün oyuncun, kendisine top taşıyamadıkları için, geriye gelip kendine top taşıdı. Baktı yapamadılar, kendisi golü hazırladı…

Şimdi Beşiktaş’ın parasını düşünenlere soruyorum…

82 gün…

1968 saat…

118.080 saniye boyunca, 4 Temmuz 2023 günü, senin değiminle %99 şampiyonluk beklediğin bir sezonda, 9 transfer ve toplamda 519.848.640,00 Türk lirası harcadığın ortamda bu takım halâ bırak gol atmayı üretemiyor ve dahi maç başına 2 şut çeker bir haldeysen, bir yerlerde hata yapmışsın demektir… İşin üzücü tarafı ise, Beşiktaş’ın Ocak Ay’ına kadar bu oyuncu grubundan başka şansı da yok… O sebeple Beşiktaş taraftarlarına önerim, iğneden ipliğe her şeye zam geldiği şu ortamda, ilaçlara da zam yolda. Şimdiden tansiyon haplarınızı, dil altı ilaçlarınızı stoklayın…