Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Asbaşkan Onur Göçmez ile Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Atakaş Hatayspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Yücel:



“Müsabakadan galibiyetle ayrılmak isterdik ama berabere kaldık. Federasyonun ve hakemlerin tartışıldığı bir ortamda kupa finaline çıkacağız. Kupa finaline en iyi hakemin verileceğini umut etmek istiyorum.”



Onur Göçmez:



“Büyük camialar olmadan Türk futbolu olmaz. Şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız. Türk futbolunun ilerlemesini istiyorsak şapkamızı önümüze koymak zorundayız.



Federasyonu ve hakemleri uyarıyoruz. Sahada kim hak ederse kupayı o kazansın. Bizim müzemizde lekeli kupa yoktur. Hakemin konuşulmayacağı, sahadaki mücadelenin konuşulacağı bir final olsun.



Hakemlerin belirtildiği gibi dijital olarak atandıklarına inanmıyoruz. Her kulübün eşit şartlarda mücadele etmesini istiyoruz. Halil Umut Meler’in referansları iyi değil.



Beşiktaş her hocayla görüşür. Her hoca Beşiktaş’a gelmek ister. Bu konuda günü geldiğinde karar veririz. Şu anda tek hedefimiz kupa. Serdar hocamıza güveniyoruz. Kupayı müzemize getirmek istiyoruz.



Türk hakemlerine güveniyoruz. Hakemler, gördüklerini çalsınlar ve onlara duyduğumuz güvene layık davransınlar.”



Feyyaz Uçar:



“Bugünkü maçın hakeminin istatistiklerine baktığımızda kartına az başvurduğunu ve avantaj kuralını gözettiğini gördük ama bugün en çok kart gösterdiği takım Beşiktaş olmuştur. Muçi’ye yapılan faulde avantaj kuralının işletilmesini beklerdik. Yediğimiz golde VAR kontrolü için oyun uzun bir süre durdu. Penaltı kararı için de uzun bir süre oyuna ara verildi ama maç sadece yedi dakika uzadı. Bu duruma neden dikkat edilmediğini merak ediyoruz.



Kupa finali için tek beklentimiz federasyonun ve MHK’nın maça gölge düşürmemesidir. Mücadelemizi her zaman sahada verdik. Doğru, dürüst ve adil bir yönetim olsun, hak eden kupayı kazansın.”