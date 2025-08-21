Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

5. dakikada Lausanne etkili geldi. Dar alanda yapılan kısa paslarla ceza sahasında topla buluşan Diakite'nin penaltı noktasının sağında yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu iki hamlede meşin yuvarlağı kornere çeldi.

9. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Sene'nin sert şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topu tokatlayarak gole izin vermedi.

33. dakikada Emirhan Topçu'nun kendi ceza sahası sol çaprazında zamanlama hatasından yararlanan Sene'nin sert şutunda, top yandan auta gitti.

34. dakikada Uduokhai'den kritik müdahale geldi. Hızlı gelişen atakta Lekoueiry, topla ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı penaltı noktasının sağındaki Sene'ye çıkarmak istedi. Beşiktaş savunmasında Uduokhai, kayarak topu kornere gönderdi ve mutlak bir golü engelledi.

45. dakikada Beşiktaş golü buldu. Jurasek'in sol kanattan kale önüne yaptığı ortada Abraham'dan önce kaleci Letica uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. Ceza sahası hafif sağ çaprazında Rashica'nın sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1

46. dakikada ev sahibi gole yaklaştı. İkinci yarıya hızlı başlayan Lausanne'da savunma arkasına koşu yapan Soppy sağdan bindirme yaparak topu içeri çevirdi, kaleci Ersin'in ayağıyla müdahale ettiği top, Diakite'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktasından vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

59. dakikada Rashica'nın sağdan ortaladığı topa arka direkte Rafa Silva müsait pozisyonda vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.

70. dakikada orta sahada Beşiktaş baskısıyla kapılan top sonrası soldan ceza sahasına giren Rafa Silva'nın içeri çevirdiği topa Abraham bekletmeden vurdu, savunma yatarak gole izin vermedi.

78. dakikada Diakite'nin ceza sahası önünden şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

83. dakikada Lausanne'nin beraberlik golü geldi. Sol taraftan Custodio'nun kullandığı köşe vuruşta Okoh, topu diziyle ağlara gönderdi: 1-1

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Beşiktaş, İstanbul'daki rövanşa bıraktı

Siyah-beyazlılar, 28 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanşta rakibini yenerek adını lig aşamasına yazdırmayı hedefliyor.

Milot Rashica bu sezonki ilk golünü attı

Beşiktaş'ta Milot Rashica, play-off turundaki Lausanne maçında bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Karşılaşmaya orta sahanın sağında başlayan siyah-beyazlı kanat oyuncusu, 45. dakikada attığı golle sezonun ilk gol sevincini yaşadı.

Rashica, bu sezon tüm kulvarlarda 4 maçta görev yaparken, siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarındaki 3. golünü attı.

Beşiktaş'ın 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Siyah-beyazlı takımın, Lausanne karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Sezona Shakhtar Donetsk karşısında yaşadığı 4-2 ve 2-0'lık yenilgilerle giren Beşiktaş, daha sonra 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i 4-1 ve 3-2'yle geçen siyah-beyazlılar, ligde de Eyüpspor'u 2-1 yenmeyi başardı.

Son olarak play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşan Beşiktaş, müsabakadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Beşiktaş, kalesini yine gole kapatamadı

Siyah-beyazlı takım, bu sezon oynadığı tüm karşılaşmalarda kalesinde gol gördü.

Bu sezonki 6. resmi maçını oynayan siyah-beyazlılar, sırasıyla Avrupa'da Shakhtar Donetsk (2-4, 0-2) ve St. Patrick's (4-1, 3-2) ile oynanan ikişer karşılaşmanın yanı sıra ligdeki Eyüpspor (2-1) müsabakasında kalesini gole kapatamadı.

Play-off turu ilk maçında Lausanne ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, 1-1 berabere biten mücadelede rakibinin gol sevinci yaşamasına engel olamadı.

Siyah-beyazlılar, oynadığı 6 karşılaşmada kalesinde toplam 11 gol gördü.