UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e 3-1 yenilen Beşiktaş grup aşamasının ilk yarısını 1 puanla tamamladı.

Club Brugge ile deplasmanda oynanan ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Lugano ile oynanan ve 2-0 öne geçtiği maçı 3-2 kaybederek gruptaki ilk yenilgisini aldı.

Beşiktaş, Bodo/Glimt maçında da mağlup olarak grup aşamalarının ilk yarısını 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle noktaladı. Siyah-beyazlılar bu sonuçların ardından 1 puanla grupta son sırada yer aldı.

Bodo/Glimt gruptaki ilk galibiyetini aldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı Lugano ve Club Brugge maçlarında gol atamayan Bodo/Glimt, ilk galibiyetini Beşiktaş'ı yenerek elde etti.

Lugano ile golsüz berabere kalan sarı-siyahlı ekip, Club Brugge'e de 1-0 mağlup olmuştu.

Yönetim protestosu devam etti

Siyah-beyazlı taraftarlar, olağanüstü kongre kararı alan Beşiktaş yönetimine protestosunu Norveç'te de sürdürdü.

Aspmyra Stadı'nda bulunan Beşiktaşlı taraftarlar ikinci golün ardından "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.