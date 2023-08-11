Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Beşiktaş, UEAFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

"İkinci maça ciddi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor"

Güneş, “Oyuna hakim olduk ve goller bulduk. Burada güzel bir oyun oynayıp, avantajlı şekilde dönmek istiyorduk. Maçın tamamına baktığımızda bunu söyleyebilirim. Sezon başı olduğundan yorulan oyuncularımız olabiliyor. Yeni gelen bazı oyuncularımızı da görmek istiyoruz, onları da sahaya sürdük. Yorulan oyuncuları değiştirdik. Son 15 dakikalık bölümde oyun koptu. Top kaybı sonucunda yediğimiz gol neticesinde rakibin morali yükseldi. Hem onu gördük hem artılarımızı gördük. Son bölümde dersler çıkarmamız gereken bir oyun vardı. Sonuç olarak buradan avantajlı bir skorla ayrılıyoruz. İkinci maça ciddi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Güzel bir atmosfer vardı. Keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kulllandı.

"Hepimize geçmiş olsun"

Şenol Güneş son olarak Malatya'daki depremle ilgili, "Malatya'da deprem olduğunu söylediler. Ülkemizde deprem oldu, inşallah can kaybı yoktur. Ülkemiz bir deprem bölgesi. Hepimize geçmiş olsun. Deprem dünya için de olumsuz durum. Yine de hazırlıklı olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.