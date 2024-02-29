Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Santos'un açıklamaları şu şekilde:

"DAHA ÇOK ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ"

Beşiktaş için zor bir kış oldu. Kışın tamamen geçtiğini söyleyemem. Beşiktaş'ı bahara getirmek için daha da çalışmak zorundayız. Bir takım şeylerini değiştiğini söyleybiliriz ama yüzde yüz istediğim oyun anlayışı yerleşmiş değil. Oyuncular elinden geleni yapıyor. Bizim saygımızı kazandılar. Bir anda bir şey değiştirmek kolay değil. Biraz dengeyi bulmak ve oyuncuların bizim istediklerimizi sahaya yansıtmaları idmanlarla olacak.

"GEDSON FERNANDES CEZALI AMA EKSİK OYNAMAYACAĞIZ"

Gedson Fernandes'in cezasıyla ilgili konuşursak... Eksik oynamayacağız. Benim için önemli olan takım. Gedson'un yerine biri oynayacak ve benim istediklerimi yaparsa sıkıntı olmayacak. Bireysel olarak sorulan sorulara cevap vermiyorum. Futbolcuların bireysel performanslarını bire bir konuşuyorum. Benim tarzım bu.

"TAYYİP TALHA'NIN KADRODA OLMAMASI FİZİKSEL DURUMUYLA ALAKALI"

Tayyip Talha daha iyiye gidiyor. Fiziksel olarak daha iyi duruma ghidiyor. Tamamen fiziksel durumuyla alakalı kadroda olmaması. Şu anda Necip ve Colley oynuyor stoperde. Biliyorsunuz iki stoperle oynuyoruz.

“ÇOK HIZLI OYNAYAMIYORUZ, BİRAZ YAVAŞIZ”

Takımda değişen şeyler var ama tam olarak yüzde yüz değiştiremediğimiz şeyler de var. Çok hızlı oynayamıyoruz, yavaşız. Daha akıcı ve hızlı oynamalıyız. Hücumda topu döndüremiyoruz. Daha hedefe odaklı ve organize olmalıyız. Biraz fazla bireyseliz ve geriye doğru fazla oynuyoruz. Benim istediğim aşamaya daha gelmedik. Rakip ceza sahasına girmekte zorlanıyoruz.

Kontra atak oynama alışkanlığı ve öne uzun topla oynama alışkanlığımız olduğunu görüyorum. Türkiye'de çok fazla adam adama baskı yapılıyor. Bazen bir stoper, forveti rakip sahaya kadar kovalayabiliyor. Benim Futbol anlaşıyışımda bu yok. Ben daha çok ön alan presini tercih ediyorum. Rakibimiz bazen çok rahat çıkabiliyor. Ama bunları düzeltmek için çalışıyoruz.

"TARAFTARA HAK VERİYORUM"

Kazanma alışkanlığını elde etmek çok önemli. Yemeden atmayı daha iyi başarıyoruz. Daha göze hoş gelen futbol görmek istiyor herkes. Taraftara bu konuda hak veriyorum. Oyuncularım bu konuda daha iyisini verecektir ilerleyen zamanlarda.

"KADRODAKİ HER OYUNCU İLK 11 OYUNCUSUDUR"

İdmanlarda uzun süre tam takım olamadık. Kısa süre önce beraber çalışmaya başladık. İdmanlar çok önemli. Sezon öncesi kampı olsa fiziksel ve taktiksel olarak bazı şeyleri deneriz. Bu anlamda o mentaliteyi oturtmak zor oldu. Beşiktaş'ın kadrosundaki her oyuncu ilk 11 oyuncusudur. İlk 11 idman performansına göre değişebilir.

İdmanlarda uzun süre tam takım olamadık. Kısa süre önce beraber çalışmaya başladık. İdmanlar çok önemli. Sezon öncesi kampı olsa fiziksel ve taktiksel olarak bazı şeyleri deneriz. Bu anlamda o mentaliteyi oturtmak zor oldu. Beşiktaş'ın kadrosundaki her oyuncu ilk 11 oyuncusudur. İlk 11 idman performansına göre değişebilir.

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