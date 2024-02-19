Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti.
İlk yarı
2. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Muçi'nin aşırtma pasında ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un çaprazdan sert şutunda, kaleci Slowik topu kornere çeldi.
16. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Soner Dikmen'de kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Cicaldau'nun şutunda, kaleci Mert gole izin vermedi.
İkinci yarı
48. dakikada Konyaspor savunmasından seken top, ceza sahası sol çaprazındaki Cenk Tosun'da kaldı. Cenk'in sert şutunda, Uğurcan Yazğılı'ya çarpan meşin yuvarlağı Semih Kılıçsoy aldı. Genç oyuncunun şutunda, kaleci Slowik'e çarpan top üstten kornere gitti.
49. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağdan kazanılan kornerde Fernandes, Rashica'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ön direğe yaptığı sert ortada Semih Kılıçsoy savunmadan önce topa kafayı vurarak takımını öne geçirdi: 1-0.
64. dakikada siyah-beyazlı ekip gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Masuaku'nun yerden ortasında savunmaya çarpan top ceza yayı üzerindeki Al-Musrati'de kaldı. Bu futbolcunun şutunda, köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Slowik son anda kornere gönderdi.
71. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Rashica, ceza yayı üzerindeki Muçi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Slowik'ten dönen topa Cenk Tosun kale sahası içinde ayak koyarak fileleri havalandırdı: 2-0.
85. dakikada sol kanatta topla buluşan Semih Kılıçsoy, savunmanın arkasına hareketlenen Muçi'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, kale sahası çizgisi sol çaprazından topa sert vurdu. Yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.
Mücadele, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.Kaynak: AA