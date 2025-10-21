BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Siyah beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in üçüncü hafta erteleme maçında yarın (22 Ekim) saat 20.00’de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak.
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
