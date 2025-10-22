Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oldu.
Maçın 7. dakikasında Guilherme'nin kullandığı köşe atışında, ceza sahasında yükselen Adli Demirbağ'ın kafa vuruşunda top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
20. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde, ceza sahasında Ndidi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
37. dakikada Jinho Jo'nun sağdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Umut Nayir'in şutunu kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
64. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun pasıyla topla buluşan Pedrinho'nun ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
72. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş yarı alanından gönderilen topta kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Abraham, önünde bulduğu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2
80. dakikada Tunahan Taşçı'nın sağ kanattan ortasında, ceza sahasında Bardhi'nin gelişine yaptığı vuruşta top farkla yandan dışarıya çıktı.
Beşiktaş, müsabakayı 2-0 kazandı.