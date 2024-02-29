Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Basına açık yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.



Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, minyatür kale maçın ardından dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.



Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarına, yarın (1 Mart) saat 16.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.