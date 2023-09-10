BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde bitiren Beşiktaş, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Siyah beyazlıların gollerini; Rachid Ghezzal ile Ante Rebic kaydetti.

Siyah-beyazlılar müsabakaya; Ersin Destanoğlu, Ante Rebic, Cenk Tosun, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Valentin Rosier, Eric Bailly, Jean Onana, Umut Meraş ve Gedson Fernandes ilk on biriyle başladı.

Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Emirhan Delibaş, Aytuğ Batur Kömeç, Serkan Emrecan Terzi, Semih Kılıçsoy ile Emrecan Bulut maça yedek başladı.

Karşılaşmayı Başkan Ahmet Nur Çebi, babası Yaşar Kaptan Çebi, Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, Asbaşkan Emre Kocadağ, Sayman Üye, Mali İşler, Finans ve IT’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kılıç ile Beşiktaş Stadyumu ve Taraftar İlişkilerinden Sorumlu Bilgihan Cenk Sürmen de izledi.

Karşılaşma basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleşti.