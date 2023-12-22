Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'a son dakikalarda yediği iki golle 3-1'lik skorla mağlup oldu.
Ligde sıkıntılı günler geçiren ve şampiyonluk potasından hızla uzaklaşan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'a bitime 3 dakika kala yediği gollerle 3-1 yenildi.
MKE Ankaragücü'yle deplasmanda berabere kaldıktan sonra Fenerbahçe'ye yenilen siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor'a da mağlup olarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.
Müsabakanın 9. dakikasında Omar Colley'in golüyle 1-0 öne geçiren siyah-beyazlı ekip, 38. dakikada Yusuf Özdemir, 87. dakikada Nicolas Janvier ve 90. dakikada Carlos Eduardo'nun gollerine engel olamadı.
Alanyaspor puanını 17 yaparken Beşiktaş ise 26 puanda kaldı.