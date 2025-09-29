4. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kocaelispor savunmasında Balogh'un hatasının ardından topu önünde bulan Abraham, pasını ceza sahası sol çaprazındaki Toure'ye çıkardı. Toure'nin şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlağı ceza sahası sağ çaprazındaki Abraham, kale önündeki Rafa Silva'ya verdi. Uygun pozisyondaki Rafa Silva'nın düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

8. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Jurasek'in sol kanat son çizgiden ceza sahasına yaptığı ortayı Toure sağ çaprazda kontrol edip şutunu çekerken kaleci Jovanovic topu ayaklarıyla çıkardı. Ndidi, seken topu ceza yayı içinden sert bir şutla tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak önce Cerny'ye sonra savunmaya da çarparak yükseklik kazandı ve atak sonuçsuz kaldı.

10. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada Ndidi'nin kafayla savunma arkasına gönderdiği pasa Cerny hareketlendi. Yerden seken topu kaleci Jovanovic ceza sahası dışında eliyle tutmaya çalışsa da başarılı olamadı ve Cerny meşin yuvarlağı altıpas içinden boş kaleye gönderdi: 2-0.

37. dakikada soldan kullanılan frikikte kafalardan seken topla ceza sahası içinde buluşan Petkovic'in röveşatayla kale gönderdiği meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

38. dakikada Orkun Kökçü'nün ara pasıyla savunma arkasına sarkan Rafa Silva, hızla rakip alanı kat edip pasını ceza sahası sol çaprazındaki Toure'ye çıkardı. Toure'nin sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

İkinci Yarı

50. dakikada Kocaelispor farkı 1'e indirdi. Ceza sahası çizgisi üzerindeki Keita'nın pasının ardından penaltı noktasının gerisinden düzgün bir şut çıkaran Tayfur Bingöl, kaleci Mert Günok'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

75. dakikada sağdan gelişen atakta Cerny'nin kale önüne çevirdiği top ceza sahası sol çaprazına açıldı. Sol çaprazdan Jurasek'in yerden yaptığı ortaya Rafa Silva, altıpas içinde ayağının dışıyla vuruşunu yaparken kaleci Jovanovic, topu çelmeyi başardı.

90+3. dakikada Beşiktaş farkı yeniden 2'ye çıkardı. Soldan Kartal Kayra Yılmaz'ın kullandığı kornerde Jota Silva'nın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top savunmada Syrota'ya da çarptı ve gol çizgisini geçti: 3-1.

Beşiktaş, maçı 3-1 kazandı.

Beşiktaş, Galatasaray'la gelecek hafta oynanacak derbi öncesi Kayserispor'un ardından Kocaelispor'u da mağlup ederek bu sezon ilk kez üst üste ikinci galibiyetini alarak moral buldu.

Kocaelispor'un hatalarını affetmedi

Karşılaşmanın ilk 10 dakikasında bulduğu gollerle uzun süre rahat bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, Kocaelispor savunmasının hatalarını değerlendirdi.

İlk gol öncesi Rafa Silva'nın baskısıyla başlayan pozisyonun devamında Portekizli oyuncu, takımını öne geçiren golü kaydetti. 10. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Vaclav Cerny de kalecinin ceza sahası dışındaki müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi.

Rafa Silva gollerine devam etti

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rafa Silva, Kocaelispor karşısında da fileleri havalandırdı.

ikas Eyüpspor'la oynanan sezonun ilk lig maçında son dakikada attığı golle siyah-beyazlı ekibe 3 puanı getiren isim olan tecrübeli oyuncu, Zecorner Kayserispor karşısında da hat-trick yaparak 4-0 Beşiktaş üstünlüğüyle sona eren müsabakada galibiyetin mimarı oldu.

Kocaelispor karşısında da 4. dakikada yakaladığı fırsatı gole çevirmeyi başaran Portekizli yıldız, ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.

Cerny golle tanıştı

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Vaclav Cerny, siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.

10. dakikada Ndidi'nin kafayla kendi yarı sahasından Kocaelispor savunmasının arkasına attığı topa hareketlenen Cerny, kaleci Jovanovic'in ceza sahası dışında elle müdahalesine rağmen topu alarak boş kaleye gönderdi.

Siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşayan Cerny, RAMS Başakşehir maçında El Bilal Toure'nin attığı golün pasını vermişti.

Abraham sakatlandı

Siyah-beyazlı takımda sakatlık geçiren Tammy Abraham oyuna devam edemedi.

53. dakikada Balogh'la orta sahada girdiği hava topu mücadelesi sonrasında yerde kalan Abraham'a ilk müdahale saha içinde yapıldı. Sağlık ekibinin uyarısının ardından tecrübeli futbolcu oyundan alındı.

55. dakikada yerini Jota Silva'ya bırakan Abraham, kulüp doktoruyla birlikte doğrudan soyunma odasına gitti.

Öte yandan 78. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından Ndidi de oyundan alındı.

Tayfur Bingöl attığı gole sevinmedi

Sezon başında Beşiktaş'ta Kocaelispor'a transfer olan Tayfur Bingöl, 50. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirirken gol sevinci yaşamadı.

Ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla eski takım arkadaşı Mert Günok'u mağlup eden Tayfur Bingöl, golden sonra takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

Geçen sezon bonservisi siyah-beyazlı takımdayken Eyüpspor'da kiralık olarak görev yapan Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a karşı oynadıkları lig maçında eski takımına yine gol atmıştı.

Dolmabahçe'de yine kaybetmedi

Bu sezon ligde ev sahibi olduğu maçlarda rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda yine galip geldi.

Sezonun ilk lig maçında Eyüpspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup ederken bir sonraki ev sahibi olduğu maçta RAMS Başakşehir'i aynı skorla geçti.

Beşiktaş, Kocaelispor'u da yenerek Dolmabahçe'de oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip ayrıca bu 3 maçın uzatma dakikalarında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.