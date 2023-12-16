Beşiktaş Emlakjet derbide Anadolu Efes'i 85-77 mağlup ederek, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasını tamamladı.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmanın ardından Başantrenör Dusan Alimpijevic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarlarla teşekkür eden Dusan Alimpijevic, şunları kaydetti:

"Bizim büyük hayallerimiz var"

"Anadolu Efes’in hakkını vermem gerekiyor. Rotasyon yüzünden bazı büyük oyuncularının enerjileri yoktu. Onları da biz çok yorduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlarla çok gurur duyuyorum. Bizim büyük hayallerimiz var. Kimse bu hayallerimizi elimizden alamaz. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Taraftar olmadan hiçbir şey mümkün değil. Onlar sayesinde burada en sıcak atmosferi yaratan takım olduk. Taraftarlarımız olmadan da bu iş olmazdı. Onlara çok teşekkür ediyorum.”