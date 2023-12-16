İstanbul
Haber: Ayşegül Bedir Akosman
Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes'le BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde karşılaştı.
Siyah-beyazlılar maça; Derek Needham, Jonah Mathews, Matt Mitchell, Berkan Durmaz ve Angel Delgado beşiyle başladı.
Müsabakanın ilk çeyreğini 21-14 önde geçen siyah-beyazlılar, ilk yarıyı 49-36 önde tamamladı. Final periyoduna 62-54 önde giden Beşiktaş Emlakjet Takımı, Anadolu Efes'i 12 sayıyla geçerek salondan galip ayrılan taraf oldu.
Karşılaşma siyah-beyazlı ekibin 85-77 üstünlüğüyle sona erdi.
Siyah beyazlılar bu sezon 9. galibiyetini elde etti.
Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Burak Yılmaz
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 11, Needham 19, Berkan Durmaz 2, Mitchell 15, Delgado 11, Allman 11, Berk İbrahim Uğurlu 2, Yiğit Arslan 12, Kerem Kuthan Konan 2
Anadolu Efes: Larkin 18, Erten Gazi, Thompson 15, Oturu 25, Jones 6, Emre Melih Tunca, Rıdvan Öncel 4, Burak Can Yıldızlı 3, Ercan Osmani, Michael Daum 6
1. Periyot: 21-14
Devre: 49-36
3. Periyot: 62-54
Beş faulle çıkan: 37.21 Yiğit Arslan (Beşiktaş Emlakjet), 39.22 Michael Daum, 39.33 Tyrique Jones (Anadolu Efes)