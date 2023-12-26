Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Siyah beyazlılara üç puanı getiren goller Semih Kılıçsoy ve Omar Colley'den geldi.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor ile Serdar Topraktepe'nin yönetimindeki Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 2-1 kazanırken goller; 38. dakikada Semih Kılıçsoy ve 53. dakikada Omar Colley'den geldi.
Hatayspor'un tek golü ise 80. dakikada Armin Hodzic'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç ve 29 gün sonra galip gelen Beşiktaş puanını 29'a yükseltirken, Hatayspor 19 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı ağırlarken, Hatayspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.