Beşiktaş Kulübü'nde Başkan Adayı olan Serdal Adalı, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği’nin düzenlediği bilgilendirme toplantısında kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Serdar Adalı'nın açıklamaları şöyle:

“Beşiktaş’ın sıkıntısı olduğu zaman maalesef başkan yalnız kalıyor. Diğer kulüplerde bir sorun olduğu zaman, ne kadar küs olsalar bile bir araya gelebiliyorlar. Herkes unutuyor; burası bir aile. Bu aileyi de, ‘bu onun devamı, o bunun devamı’ diye bölmenin anlamı yok. İnşallah seçimden sonra bu bölünmüşlük biter ve eski başarılı günlerimize döneriz.

Hasan Bey beni bilir. Öyle kimsenin adamı olmayacağımı da bilir. Bu tip söylemlerle algı yaratmasını hiç yakıştıramadım kendisine.

Salı günü bir basın toplantısı ile ayağı yere sağlam basan projelerimizi açıklayacağız. Bunlardan biri, gayrimenkul projemiz. Diğeri Akatlar’da bir proje. Bunun dışında altyapılar için de farklı projelerimiz var.

Nevzat Demir, tahsisten kiraya döndü. Bu bizim avantajımıza oldu. O konuda da çalışıyorum. Nevzat Demir’in tapusunu alacağım, bunu herkes bilsin."