Bu sabah saatlerinde seçim çalışmalarına kısa bir ara vererek Hatay’da depremden etkilenen kongre üyeleri ve taraftarları ziyaret eden başkan adayı Serdal Adalı, ardından İskenderun Beşiktaşlılar Derneği üyeleriyle buluşarak hedeflerini ve projelerini anlattı.

İşte Serdal Adalı’nın açıklamaları:

“Yeni nesilde Beşiktaşlı oranı düşüyor. İlk yapmamız gereken buna çözüm bulmak. Bunun yolu da futbolda başarıdan geçiyor. Futbol takımını bir an önce ayağa kaldırmamız gerekiyor. Ayağa kaldırmak için de sponsor bulmak gerekiyorsa sponsor bulacağız, cebimizden vermemiz gerekiyorsa cebimizden vereceğiz. Hiçbir Beşiktaşlının başını önüne eğdirmeyeceğiz.”

"Gelirlerimizi de artıracağız"

“Futbol takımını çok konuştuğum için eleştiriyorlar. Bugün neden olağanüstü kongreye gittik? Futbol takımı bu halde diye. Futbol takımını düzeltirsek gelirlerimizi de artıracağız. Sırayla tüm sorunlarımızı çözeceğiz.”

“Beşiktaş futbol akademisi için yeni bir tesis inşa edecek ve bu tesisin adını da en çok hakedene vereceğiz. O tesise de Serpil Hamdi Tüzün’ün adını vereceğiz. Serpil Hamdi Tüzün Tesisleri Beşitaşımız'a büyük yetenekler kazandıracak. Daha önce bu projenin gerekirse kulüpten olan alacaklarım kullanılarak yapılması yönündeki talebimi eski yönetime iletmiştim ancak görünen o ki bunu yapmak yeni dönemde bize nasip olacak.

Ben kimsenin devamı değilim. Ben Serdal Adalı’yım. Bu yakıştırmayı bana kimseye yapamaz. Hangi yönetim, “gel bir omuz at” dediyse oraya da gittim yardıma. Böyle bir yakıştırmaya üzülüyorum.