Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın istifa etmesinin ardından göreve getirilen 60 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'ta teknik direktör olarak ikinci dönemine RAMS Başakşehir müsabakasıyla başladı.

Futbolculuk kariyerinde sadece siyah-beyazlı formayı giyen ve birçok başarı elde eden Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ı ilk olarak Ocak 2005-Ekim 2005'te çalıştırmıştı.

Siyah-beyazlı ekip, Çalımbay yönetiminde 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 2 puan ortalaması yakalamıştı.

Kadroda 4 değişiklik

Beşiktaş, son maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan maça Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Daniel Amartey, Tayfur Bingöl, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Ante Rebic 11'iyle başladı.

Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Omar Colley, Alex-Oxlade Chamberlain, Rachid Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Aytuğ Batur Kömeç, Jean Onana, Umut Meraş ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile yapılan son müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Chamberlain'i yedeğe çekti. Cenk Tosun ve Eric Bailly sakatlıkları, Kosovalı futbolcu Milot Rashica ise milli takım kampına gitmesi nedeniyle kadroya dahil edilemedi.

Çalımbay, bu isimlerin yerine Başakşehir karşısında ilk 11'de Amartey, Tayfur, Salih ve Rebic'i görevlendirdi.

Siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku ile Vincent Aboubakar da sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

Taraftarlardan Rıza Çalımbay'a büyük destek

Beşiktaş taraftarı, karşılaşmadan önce teknik direktör Rıza Çalımbay'a büyük destek verdi.

Deneyimli teknik adamı tribünlere çağıran taraftarlar, "Oley oley Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın çocuğu Rıza Çalımbay" şeklinde tezahüratta bulundu.

Çalımbay da tek tek tribünlere giderek siyah-beyazlı taraftarları selamladı. Taraftarlar, Rıza Çalımbay'a çiçek takdim etti.