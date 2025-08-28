Bu sezon Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla eşleşerek başlayan Beşiktaş, iki maçta da rakibine yenilince yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etti.

Üçüncü eleme turunda İrlanda'nın St. Patrick's takımını saf dışı bırakan siyah-beyazlı ekip, play-off turunda ise İsviçre temsilcisi Lausanne ile eşleşti.

Lausanne ile deplasmanda oynanan ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, İstanbul'da taraftarının karşısında çıktığı rövanşı kaybederek Avrupa'ya veda etti.

Kalesini yine gole kapatamadı

Bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda gol yiyen Beşiktaş, Lausanne karşısında da kalesini koruyamadı.

6'sı Avrupa olmak üzere 7 resmi maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bu müsabakalarda kalesinde toplam 12 gol gördü ve maç başına ortalama 1,71 gol yiyerek mücadele etti.

Shakhtar Donetsk ile oynanan maçlarda kalesinde 6 gol gören siyah-beyazlı ekip, St. Patrick's karşılaşmalarında da rakibinin attığı 3 gole engel olamadı. Lausanne ile oynanan iki maçta da 1'er gole engel olamayan Beşiktaş, ligde de ikas Eyüpspor'dan 1 gol yedi.

Uduokhai eksik bıraktı

Beşiktaş, ikinci yarının 28. saniyesinde eksik kaldı.

Karşılaşmaya 5 savunma oyuncusuyla çıkan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda dörtlü savunmaya döndü ancak ikinci 45 dakikanın başlamasının hemen ardından rakibine kulübelerin olduğu bölgede sert bir faul yapan Felix Uduokhai, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Solskjaer, İsviçrelilere karşı yine kazanamadı

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in, İsviçre temsilcilerine rakip olduğu karşılaşmalarda galibiyeti bulunmuyor.

Molde, Manchester United ve Beşiktaş ile toplamda 5 kez İsviçre takımlarıyla karşılaşan Solskjaer, 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.

Molde'yi çalıştırdığı dönemde Basel'e rakip olan Norveçli teknik adam, 1-1'lik beraberlik ve 1-0'lık yenilgiyle sahadan ayrıldı. Daha sonra Manchester United'da olduğu dönemde Young Boys ile karşılaşan Solskjaer, 2-1'lik sonuçla mağlup oldu. Son olarak Beşiktaş ile Lausanne deplasmanında boy gösteren Ole Gunnar Solskjaer, 1-1'lik sonucun ardından 1-0 yenilerek İsviçre takımları karşısındaki şanssızlığını sürdürdü.

Hücumcular etkisiz kaldı

Bu sezon oynadığı 1 maç dışında her karşılaşmada gol sevinci yaşayan Beşiktaş, Lausanne karşısında etkisiz kaldı.

Oynadığı 7 resmi maçta 12 gol atan siyah-beyazlı ekip, Shakhtar Donetsk ile yapılan ilk karşılaşmada 2 gol atmayı başarırken, ikinci mücadelede sessiz kaldı.

St. Patrick's ile oynanan 2 maçta da rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, Lausanne ile deplasmanda oynadığı maçta 1 gol kaydederken, ligde de Eyüpspor ağlarına 2 gol attı.

Tribünler, Lausannelı futbolcuları alkışladı

Beşiktaşlı taraftarlar, maçın sona ermesinin ardından Lausannelı oyuncuları alkışladı.

Son dakikalarda İsviçre ekibinin yaptığı paslaşmaların ardından tribünlerden alkış sesleri yükseldi. Beşiktaşlı taraftarlar, mücadelenin tamamlanması sonrasında turu kutlayan Lausannelı oyuncuları alkışlayarak tebrik etti.

Taraftarlar, siyah-beyazlı oyunculara ise "Formayı çıkarın." diyerek tepki gösterdi.

Solskjaer istifaya davet edildi

Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'i istifaya davet etti.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından siyah-beyazlı tribünler "Solskjaer istifa" diye tempo tuttu.

Maç bittikten sonra tribünleri terk etmeyen Beşiktaşlılar, "Serdal Adalı hesap versene" diye tezahürat yaparak yönetimi de eleştirdi.

Soyunma odasından döndüler

Beşiktaşlı taraftarlar, maçın sona ermesinin ardından ise "Orkun takımı buraya getir" diye tezahürat yaparak Beşiktaşlı futbolcuların tribünlere gelmesini istedi.

Maç bittikten sonra Beşiktaşlı futbolcuların tribüne gelmesini isteyen siyah-beyazlı taraftarların ısrarı sonuç verdi. Orkun Kökçü'yle beraber soyunma odasına giden oyuncular geri dönerken taraftarlarla bir süre konuştu.

"Bizi aleme rezil ettiniz" diye tezahürat yapan Beşiktaşlı taraftarlar, uzun süre oyuncularını yuhaladı.