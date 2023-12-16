Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Valentin Rosier'in sakatlığı nedeniyle yer almadığı idmanda, Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana, atletik performans antrenörü Miguel Peiro Montanana eşliğinde çalışmalarına devam ettiler.
Açıklamada, Lugano maçında performanslarıyla dikkati çeken genç oyuncuların antrenmanda ilgi odağı olduğu belirtildi.
Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 12.00’de gerçekleştireceği antrenmanla Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.Kaynak: AA