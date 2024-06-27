Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, dün Şam'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Esad, Türkiye ile ilişkiler konusunda önemli mesajlar verdi.

Esad, Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye açık olduğunu bir kez daha vurguladı. "Suriye, ülkenin tüm toprakları üzerindeki egemenliğiyle terör ve terör örgütleriyle mücadeleyi temel alan, Suriye-Türkiye ilişkilerine yönelik tüm girişimlere açıktır." dedi. Ayrıca bu girişimlerin, ilgili ülkelerin Suriye’ye ve genel olarak bölgeye istikrar getirme yönündeki iradesini yansıttığını belirtti.

Alexander Lavrentiev de Türkiye ile Suriye ilişkilerine yönelik tüm girişimleri desteklediklerini ifade etti. "Arabuluculukların başarısı için koşulların her zamankinden daha uygun olduğunu görüyoruz. Rusya, müzakereleri ilerletmek için çalışmaya hazırdır. Amaç, Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkileri yeniden tesis etmeyi başarmaktır." şeklinde konuştu.