Gizem YILDIZ

Merhaba Berna, Türk Halk Müziği, Türkü türünde birçok bestenin, şarkının sahibisin. Öncelikle biraz kendinden bahseder misin? Berna Kartal nasıl Berna Kartal olmayı başardı?

Merhabalar… Çocuk yaştan müziğe, türkülere aşık biriyim. İlk, orta, lise öğrenim hayatımı İzmir’de tamamladıktan sonra konservatuar sınavları için İstanbul’a geldim . Amacım aslında müzik öğretmeni olmaktı, ama hayatım tamamen farklı gelişti. Berna Kartal olmayı hiç yılmadan çalışarak, her gün yeni bir şeyler öğrenerek, kendimi yetiştirip geliştirerek, en önemlisi de asla pes etmeyerek başardım





Diyarbakır’da doğmuşsun, ilkokuldan sonra İzmir’e geçmişsin. Türkü söyleme isteği, Diyarbakır’ın sesi yanık ustalarından gelen bir istek mi oldu?

Bilinenin aksine Diyarbakır’da doğup büyümedim, ama annem babam Diyarbakırlı. Dolayısıyla bende. Ben 9 aylık bebekken İzmir’e yerleşmiş ailem. İzmir’de büyümeme rağmen tamamen içimden gelen duygu ve hissiyatla türkü okuma isteğim vardı...

Türkücü olmak istediğini ailene söylediğinde nasıl karşıladılar? Seni desteklediler mi?

Bu konuda çok şanslıyım ailem her daim yanımda oldular, hala yanımdalar... Hayattaki en büyük şansım…

Çocukluğundan beri şarkılar, türkülerle büyümüşsün. İçinde hep bir melodinin sesi, o melodinin peşinden koşan da bir Berna olmuş. Hangi yollar, nasıl bir rüzgarın esintisi Berna Kartal ismini bugün buraya taşıdı?

Aslında konservatuar okuma isteği ile İstanbul’a gelmiştim. Planlarım bu yöndeydi, ama ben bu yönde plan yaparken hayatın bana başka yollar çizdiğini gördüm... Meğer o yollar benim şu anki yolummuş. Zorlu ama sevdiğim, vazgeçmediğim hayatta olma sebebim belki de müzik ....

En son kısa bir süre önce “Bılı Bende” şarkısıyla sevenlerinle buluştun. Şarkının bir hikayesi var mı?

Evet kısa bir süre önce “Bılı Bende” adlı eseri kliplendirip sevenlerim ve sevdiklerimle buluşturdum. Daha önce okunmuş, benimde çok keyifle dinlediğim, gittiğim düğün ekstralarımda okuduğum bir halay türküsüydü. Alt yapılarını biraz daha modernleştirip, etnik sazlarımızla buluşturup kendi yorumumla sunmak istedim...

Son şarkınla türküye Berna Kartal imzası taşıyan bir hareketlilik gelmiş…

Evet çok şükür… Daha geniş kitlelere ulaşmama büyük bir katkısı oldu... Özellikle sosyal medyada





Bılı Bende şarkısıyla ilgili nasıl dönüşler alıyorsun?

Genel olarak çok güzel tepkiler alıyorum. Pandemi sonrası biraz keyiflenip, moralleri yükselttik sanırım. Özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçi dostlarımızdan büyük beğeni topladı

2021 yılı içerisinde yeni single olacak mı?

Kış dönemi Allah kısmet ederse düşünüyorum ... Sürpriz olsun…

Söz yazıyor musun? Yazmayı düşünüyor musun?

Aslında bir çok kez denedim ama beceremedim. Vazgeçtim. Bununda Allah vergisi bir yetenek olduğunu düşünüyorum . Ben de yokmuş.

Pandemi kelimesi hayatımıza girdiği günden beri birçok meslek, birçok sanatçı işsiz kaldı, hayat damarlarından biri olan sanatçı, sanatını icra edemez oldu. Bu durumdan en çok da müzisyenler etkilendi. Bu süreçte sen neler yaptın?

Maalesef en çok etkilenen sektör belki de bizim müzik sektörüydü... Hiç bir şey yapamadık; sadece geçeceğine inanarak, sabırla bekledim . Evde herkes gibi durağan bir 1,5 yıl geçirdim.

Pandemi sürecinde alternatifler ürettin mi?

Aslında belki de üretmeliydim, ama şu süreçte bir kez daha anladım ki benim bu hayata gelme amacım müzik... Yaşam kaynağım, tek geçim kaynağım, tutkum…

En son yapılan duyuruda artık müziklerin 12’de kapanacağı söylendi. Müzik sektörü yeni bir düzenlemeye mi geçecek?

Umarım geçici bir uygulamadır. Aksi halde bu sektörden ekmek yiyen milyonlarca insan gerçekten çok zor günler geçinecek. Zaten gelen müzik dinleyicisinin işten eve gelip hazırlanması, mekanlara gelmesi saat 22.00 ya da 23.00. 1 saat için kim gelir ki... Umarım sesimizi duyarlar ve eski uygulamaya geri dönerler.

Müzik, hatta küçük bir melodi bile insanı insana anlatan en özel iletişim aracı… Sen kendi içindeki müzik tutkusunu nasıl anlatırsın?

Onca zorluk ve mücadeleye rağmen vazgeçmediğim tek gerçek... Yüzümü gülümseten her daim heyecanlandıran , beni ben yapan tutkum....

Kürtçe şarkılar da söyledin, zaten söylediğin türkülerle tanınıyorsun. Müziğin farklı türlerini seslendirme gibi bir düşüncen var mı?

Ben sahnelerimde her tarzdan, sesime yakışan eserler zaten seslendiriyorum... En yakın zamanda da arabesk bir akustik çalışma yapacağım.

Bu keyifli sohbet için teşekkür ederim. Hayallerine sahip çıkan, tutkulu, mücadeleyi seven bir karakterin var. En büyük hayalini gerçekleştirdin mi?

Ben çok teşekkür ederim; biraz da olsa kendimi ifade etmeme vesile olduğunuz için… Hayallerimin bir kısmını gerçekleştirmek nasip oldu çok şükür, ama tamamı değil... Daha önümde uzun bir yol var. Milyonlarla gerçekleştirmek istediğim konserler var. Yol uzun...