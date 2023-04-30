Berlin'in merkezi Kreuzberg tam bir Türk yurdu olmuş. Küçük İstanbul olarak da adlandırılması bu yüzden. Heryerde Türkçe tabelalar var.. Sokaklar, binalar Alman ama yaşam Türk. Çok güzel bir şey elbette bu. Yıllar yıllar önce köyünden bucağından gurbet ellere göç edip, en ağır işlerde çalışıp var olma savaşı veren bir neslin torunları şimdi Almanya ekonomisine yön verecek güçte iş insanlarına evrilmiş, elit bir konum elde etmiş.

İlk neslin o adaptasyon sorunları düzelmiş, okumuşlar, meslek sahibi olmuşlar, saygınlık ve değer kazanmışlar. Bir Türk vatandaşı olarak mutlu oldum ama bir de Almanlara sormak gerek...

Kreuzberg çok keyifli bir mahalle. Mahalle dediğime bakmayın koskoca bir bölgeyi kapsıyor. Farklı milletlerden gelen insanların iyi bir komşuluk örneği sunduğu, hayran kaldığım bir yer ki memleketimizde artık kapı komşumuzu bile tanımadığımız, hatta tanımaktan imtina ettiğimiz bir süreçten geçtiğimizi düşünürsek Kreuzberg'teki bu duruma hayran kalmamak elde değil. İtalyan, Yunan, Amerikalı, Afrikalı kimliğini kenara koymuş, insan olarak yaşıyorlar orada. Dolayısıyla kimlikler ön planda olmayınca, kurallara da uyunca insanlıkta buluşmuşlar, ne güzel değil mi!

Kreuzberg'in en popüler yeri Admiral Brücke isimli köprü. Hava güzel olunca ki bu Berlin'de çok nadir bir durum bütün gençler köprünün ortasında oturuyor, ellerinde içkileri, kitapları, gitarları, şarkı söylüyorlar, sohbet ediyorlar.. Özgürce. Köprünün üzerinde bulunduğu kanalın manzarası ve kanal boyunca uzanan yürüyüş yolları da elbette burayı popüler bir buluşma noktası haline getirmiş.

Kalabalık ama sakin; Kimse kimseyi rahatsız etmiyor, ne müziği ne sohbeti ile... Medeniyet işte.

Yalancı mıyım?