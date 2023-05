Hayatım boyunca şu şıklık üzerine ahkam kesen kendilerine göre moda eleştirmenliği yapanları anlamamışımdır. Kime göre? Neye göre? Bir de yerden yere vurarak, akılları sıra aşağılayarak eleştirirler. Ama kişi beğenmiştir, giymiştir. O onun zevkidir. Kendine yakıştırmıştır. Hangi hakla rüküş diyebiliriz ya da iğrenç? Son günlerde Merve Dizdar’ın kıyafeti dillerde. Ama son derece saygısız, seviyesiz ve sevgisiz sözlerle. “Beğenmedim, ben giymem” diyebilirsin ama iğrenç, rüküş, zevksizlik abidesi diyemezsin. Senin ve onun tercihi birbirine uymak zorunda değil. Bütün bunlara Merve Dizdar on numara cevap verdi.

“Yapılan yorumların hepsini okuduğunun altını çizen ve kendisi için üzülen hayranlarına üzülmemelerini söyleyen Dizdar, şu ifadeleri kullandı: Birazdan Cannes'da giydiğim kıyafetin videosunu koyacağım. O kadar güzeldi ki. Niye bunu söylüyorum? Çünkü yorumlarınızı okudum. O kadar çok 'İğrenç, rezil, rüküş, berbat bir seçim' gibi yorumlar gelmiş ki. Bayılırım rüküşlüğe. Aşırı üzülmüşsünüz, üzülmeyin. Ben çok mutluyum. Benim adıma bu kadar üzülmeyin. Ben iyiyim, keyfim yerinde.”

Hani bana "bazen insan nasıl arınır? Koşulsuz sevgiyle nasıl buluşur?"diye soruyorsunuz ya, önce kıskançlık ve haset duygunuzu kontrol etmekle başlamalısınız işe. Önce başarı karşısında ceketinizin önünü ilikleyip takdir etmeli, sonra beğenmediğiniz şeyleri "bana göre" diye söze başlayarak saygı ve seviye çerçevesinde söylemelisiniz.

Kıskançlıkla baş edebilmek için önce kendinize güvenin, kendinize olan güveninizi arttırın, bu konuda eğitimler alabilir, kendinizi geliştirebilirsiniz. Kalbiniz için iyilik, güzellik çalışmaları yapabilirsiniz.

Kıskançlığı yenmek zordur ve zaman alır. Kendinize zaman tanımalısınız. Her zaman sizden daha başarılı insanlar olacaktır. Bu nedenle kendinizi eksik görmeyin. Eksikliklerden ziyade, pozitif yönde sahip olduğunuz farklılıklara odaklanmaya çabalayın. Aslında işin özü kalbinizi temiz tutun.

KURU OTLAR ÜSTÜNE

Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi "Kuru Otlar Üstüne" 76’ncı Cannes Film Festivali’nde prömiyerini yaptı. Fransa'nın Cannes şehrinde, bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali kapsamında "Kuru Otlar Üstüne" filminin gösterimi yapıldı. Gösterime, filmin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan ve oyuncu kadrosu; Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici, Ece Bağcı, Cengiz Bozkurt, Münir Can Cindoruk, Elif Ürse, Erdem Şenocak, Elit Andaç Çam, Nalan Kuruçim katıldı. Doğu Anadolu'nun bir beldesinde zorunlu hizmetini yapan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olaylara odaklanan film, Cannes Film Festivali'nin Ana Yarışma kategorisinde yarıştı. Ceylan, gösterim sonrası tam 11 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Nuri Bilge Ceylan, 2014'te "Kış Uykusu" filmiyle Altın Palmiye ödülünü kazanmış, "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Uzak" ve "Üç Maymun" filmleriyle ise Cannes Film Festivali'nden ödüllerle dönmüştü. Şansı ve yolu açık olsun.

BİR USTA DAHA YILDIZ OLDU

Caz sanatının ve Türkçe sözlü pop müziğin babası olarak yıllarca emek vermiş, son nefesine kadar müziğin içinde yaşamış bir usta daha yıldızlara karıştı.

30 Ağustos 1922’de İstanbul’da dünyaya gelen İlham Gencer, 2016’da Cazkolik programında Tuncel Gülsoy’a verdiği röportajda müziğe 1931’de, beş yaşındayken annesinden aldığı dersler ve evlerindeki konsol piyanoyu çalarak başladığını anlatmıştı. Doğaçlama çalıp söyleme yeteneğini yine bu söyleşide dile getiren Gencer, ilk bestesi “İlham Vals”i daha beş yaşında ortaya koydu. Yine ilk konserini beş yaşında İstiklâl Caddesi’ndeki Saray Sineması’nda veren müzisyen Halkevleri’nde amatörce başladığı kariyerini, 1944’te Beyoğlu’nda ’Türkiye’nin ilk yerli caz grubu’ olarak bilinen Badi Kemal (trompet), Mehmet Akter (klarnet) ve Türkan Pasiner ile (vokal) sahne alarak sürdürdü. İstanbul Radyosu’nda 1949-1963 arasında program yapan, lise yıllarında Atilla Dorsay ile sahne alarak The Everly Brothers şarkılarına hayat veren Gencer, Steinway marka ilk piyanosunu, bir müzayededen dönemin ekonomik değeri ile 30 bin TL’ye satın aldı. İlham Gencer, 1950’lerin başında tanınmış ABD’li vokalist Eartha Kitt’e “Kâtibim / Üsküdar’a Gider İken” şarkısını öğreten isim olarak da tanındı. 1960’ta İstanbul Şişli’de, Site Sineması’nın bulunduğu binada “Çatı” kulübünü açan İlham Gencer, kendisinin “Türkiye’nin ilk özel konservatuarı” diye andığı bu kurumda eski eşi Ayten Alpman, Ajda Pekkan, Cem Karaca, Barış Manço, Emel Sayın, Metin Ersoy, Füsun Önal ile Fikret Kızılok’u sahneye taşıdı. Timur Selçuk, Erkut Taçkın, Yurdaer Doğulu, Cahit Oben ve Cahit Berkay’ın da alkışlandığı “Çatı” kulübü, Moğollar ile Siluetler gibi gruplara ev sahipliği yaptı. İlham Gencer, Lübnan asıllı Fransız Bob Azzam’ın 1961’de seslendirdiği “C’estécrit dans le Ciel” adlı şarkıyı Fecri Ebcioğlu’nun neşeli sözleriyle Türkçe seslendiren ilk isimdi. Bu şarkı hâlen “Bak Bir Varmış Bir Yokmuş” olarak da anılırken eser önce 78’lik taş plak, ardından 45’lik olarak yayımlandığında Türkiye çapında ilgiyle karşılandı ve klasikler arasına girdi. Gencer’in bu çabası, ‘aranjman’ türünün daha fazla yayılmasına sebep oldu ve bu akım ile yüzlerce şarkı yazıldı.1997’de 50’nci Sanat Yılı jübilesini yapan ve 2009’da “Sanatta ve Siyasette İlham Gencer” adlı biyografisi Sami Coşkun imzasıyla yayımlandı. Türkiye'de caz müziğinin yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulunan Gencer, 30 Ağustos 2022'de Bodrum'da özel bir etkinlik ile 100. yaşını kutlamıştı. Sevgili arkadaşımız Bora Gencer babacığı için bir evlat olarak üstüne düşen her şeyi yaptı. Ona müziğin içinde nefes aldırdı, yaşama bağlı tuttu. Babamda onun piyanosu eşliğinde dansetmeyi çok severdi. Artık yıldızlarda birlikte çalıp söyleyerek dans ederler. Bora’ya sonsuz sabır diliyorum.

ROCK MÜZİĞİN KRALİÇESİ

Rock müziğin kraliçesi Tina Turner önceki gün İsviçre’de 83 yaşında hayatını kaybetti. Seksi bacakları ve ‘büyülü’ sesiyle tanınan Tina Turner, pamuk tarlalarında başlayan hayatında şiddetten felce, kanserden evlat acısına kadar birçok dram gördü. Fakat her seferinde yeniden ayağa kalkmayı başardı. Sadece birkaç hafta önce The Guardian'a, Rock'n Roll Kraliçesi olarak hatırlanmayı umduğunu söyleyen efsanevi şarkıcı, 20'li yaşlarının başında, eski kocasının "River Deep, Mountain High" ve "Nutbush City Limits" gibi şarkılar söylediği canlı bir şov olan Ike ve Tina Turner Revue ile ün kazandı. 1980'lerde “What’s Love Got to Do With It,” “The Best,” “We Don’t NeedAnother Hero,” “What You Get Is What You See,” “I Don’t WannaFight” gibi unutulmaz şarkılarla ve James Bond filmi “Goldeneye” için yaptığı şarkıyla müzikte ezici bir güç haline geldi. Bir solo sanatçıyı izlemek için gelen biletli seyirci rekorunu elinde tutan Turner, 12 Grammy ödülü kazanmasının yanı sıra Rolling Stone dergisinin kapağında yer alan ilk kadın ve ilk siyahi sanatçıydı. Turner müzik kariyerinin yanı sıra “Mad Max Beyond Thunderdome”, “Tommy” ve “LastAction Hero” gibi filmlerde de rol aldı ve Hollywood Walk of Fame'de bir yıldızla onurlandırıldı. Aynı zamanda hayatı başrolünde Angela Bassett ve Laurence Fishburne'ün yer aldığı biyografi filmi “What’s Love Got to Do With It”e konu oldu. Turner filmin senaristlerinden biriydi. ABD’li ikonik şarkıcı Tina Turner, hayranlarına veda niteliğinde olan ve 60 yıllık kariyerini yansıtan HBO yapımı Tina belgeselinde taciz ve ayrımcılığa karşı mücadelesini anlattı. Şarkıcının çocukluğunda tarlalarda pamuk toplayan ailesiyle yaşadığı yoksulluğu, eski eşi gitarist Ike Turner’ın kendisine yıllarca uyguladığı şiddeti ve dünyanın en iyi kadın rock yıldızı olarak geçirdiği yalnız yıllarını anlattığı belgeselde, 1980’lerin başında Tina Turner’ı plak şirketinden atan yöneticinin kullandığı ırkçı ve kadın düşmanı hakaretlerle ilgili şok edici bir röportaj da yer alıyor.

Bugün bile Ike’nin kendisini dövdüğü anları bir lanet gibi zaman zaman hatırladığını ve travmasını hiçbir zaman atlatamadığını belirten Turner, “1962 ile 1978 yılları arasında evli kaldığı Ike’nin uyguladığı şiddet nedeniyle gözlerinin morarması, kemiklerinin kırılması ve psikolojik işkencenin hayatının bir parçası olduğunu ve uğradığı bu şiddet yüzünden 1968’de bir konserden önce sahne arkasında 50 uyku hapı alarak intihara kalkıştığını, son anda kurtarıldığını, kendisini aldatan, döven, parasız bırakan, arkadaşlarıyla görüşmesine izin vermeyen, hep kontrol altında tutan Ike kâbusuna karşı depresyondan kurtulmak için Budizm’e sığındığını anlatmıştı.

SOKRATES’İN ÜÇLÜ FİLTRESİ

Son günlerde şu dedikodu işiyle bozdum kafayı. Anlamakta zorlanıyorum, herkes birileri için bir şey söyleme derdinde. Ama söz hakkının olmadığı yani kişinin bulunmadığı anlarda herkese bir cesaret geliyor, tut tutabilirsen dilini. Malumunuz bilgelik hikayelerini pek severim. İşte onlardan enfes bir tane daha geliyor.Bir gün bir tanıdığı büyük filozof Sokrates’e rastlar ve der ki “Arkadaşınla ilgili ne duyduğumu biliyor musun?” “Bir dakika bekle” diye cevap verir Sokrates. Bana bir şey söylemeden önce seni küçük bir testten geçirmek istiyorum. Buna Üçlü Filtre Testi deniyor. Benimle arkadaşım hakkında konuşmaya başlamadan önce, bir süre durup söyleyeceklerini filtre etmek, iyi bir fikir olabilir diyerek devam eder Sokrates.Birinci filtre ‘Gerçek Filtresi’: Bana birazdan söyleyeceğin şeyin tam anlamıyla gerçeği yansıttığından emin misin?”

“Hayır” der bir süre duraklayan adam... “Aslında bunu sadece duydum ve...”“Tamam” der Sokrates. “Öyleyse, sen bunun gerçekten doğru olup olmadığını bilmiyorsun. Şimdi ikinci filtreyi deneyelim: İyilik Filtresi. Arkadaşım hakkında bana söylemek üzere olduğun şey, iyi bir şey mi?”

“Hayır, tam tersi...” Öyleyse” diye devam eder Sokrates. “Onun hakkında bana kötü bir şey söylemek istiyorsun ve bunun doğru olduğundan emin değilsin. Fakat yine de testi geçebilirsin, çünkü geriye bir filtre daha kaldı: İşe Yararlılık Filtresi. Bana arkadaşım hakkında söyleyeceğin şey, benim işime yarar mı?” “Hayır, gerçekten pek işine yaramayabilir...”“İyi” der Sokrates, derin bir nefesin ardından. “Bana söyleyeceğin şey doğru değilse, iyi değilse ve işe yarar, faydalı bir şey de değilse, bana niye söyleyesin ki?”Bazen hiç düşünmeden sarf ettiğiniz, bir başkasından edinip diğerine taşıdığınız, özel hayata dair sırların nelere mal olabileceğini düşündüğünüz oluyor mu? Belki de şaka olsun diye yaptığınız ya da dinlediğiniz dedikoduların nereye gidebileceğini bilebilir misiniz? İşte bu nedenledir ki, biri hakkında konuşmadan önce düşünün lütfen. Sokrates’ın önerdiği Üçlü Filtre testini uygulayın.Söylediğiniz sözlerin nerelere gideceğini ve nelere sebep olacağını bilemezsiniz.

ÇOCUKLAR İÇİN YAZ KAMPI

DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club Resort, 19-25 Haziran’da özel etkinliklerle dolu ve tamamen çocuklara yönelik içeriklerle oluşturulmuş Summer Kids Camp’te misafirlerine unutulmaz bir müzik, dans, spor ve sanat deneyimi yaşatacak.Çocukların tatil yaparken de spor, sanat ve üretmekten uzak kalmaması ve tatillerini daha verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla planlanan Summer Kids Camp’te Mert Dolapçıoğlu ile Çizim Atölyesi ile her yaz buluşmayı iple çeken minik misafirlerimiz ayrıca karikatür çizmeyi de deneyimleyecekler. Tüm etkinlikler çocuklara özel olarak tasarlanırken çocuk yogası, pizza yapım atölyesi, drama ile boyama, gezegenlerin keşfi, lego atölyesi gibi birbirinden özel içerikli atölyelerle bu yaz tatilinde çocukları dansla, sanatla, sporla DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club Resort Summer Kids Camp’te buluşturma zamanı!Ultra her şey dahil konseptiyle, yemyeşil doğasıyla, sessiz ve sakin Torba koyunda keyifli ve mutlu bir tatil geçirmek isteyen misafirler çocuklarıyla birlikte hazine avı yapabilecek, havuz oyunları, basketbol-voleybol turnuvaları ve masa tenisiyle yaza başlarken sporun sonsuz enerjisiyle çocuklarına Summer Kids Camp dünyasını hediye edecekler. Otel içerisindeki Kids Club kamp süresince çocukların seramik, atıklardan üretim ve miniklerin mini defile etkinliğiyle kampta keyifli ve verimli zaman geçirmelerini sağlayacak. Mavi bayraklı özel plajı, hem aileler hem de çocuklar için yaratılan keyifli yeşil alanları, lezzetleriyle unutulmaz bir bayram tatili deneyimi yaşamanız için her türlü imkanı sağlayan Spa Soul ve DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club Resort’de Summer Kids Camp 19-25 Haziran’da çocuklarınızla sizleri bekliyor.

YARIN YOK

Ayşe Kulin Yarın Yok romanında, her zamanki ustalıklı ve sürükleyici üslubuyla bizi bu kez bambaşka bir zamana götürüyor. Günümüzden yüzlerce yıl sonra, Dünya’dayız. Aradan geçen zamanda gezegenimiz bütün doğal kaynaklarını tüketmiş, takvimi sıfırlayan felaket bir savaş yaşamış, hayatta kalan bir avuç insanın özverisiyle nihayet kalıcı bir barışa kavuşmuştur; ancak şimdi yine bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Merkez Şehir Devleti’nin en genç bilim kadınlarından biri olan Mira, uzun zaman önce biyolojik bir silah olarak üretilen Tayro virüsünün formülünün peşinde zamanları aşan büyük bir serüvene atılacak, bu sırada hem aşkı ve dayanışmayı hem de soyağacında yer alan cesur kadınları tanıyacaktır...

Ayşe Kulin’den bugün hafife aldığımız sorunların olası sonuçlarına işaret eden, aynı zamanda kıymetini bilmediğimiz zenginliklerin altını çizen, ve asla umudu bırakmamayı çağıran sürükleyici bir roman. Keyifli okumalar dilerim.