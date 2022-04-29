Av. Mehmet Şah ÇELİK

Sanat sever ve birçok sosyal sorumluluk projelerine katkı sunan değerli meslektaşım Av. Edip ÖNDER’ in kaleme aldığı ‘’BENCE-Melek’ ten Bir Ömür Çaldım’’ isimli şiir kitabı ve yapmış olduğu kıymetli çalışmaları hakkında detaylı bilgisine başvurduk. İşte detayla;

Merhaba Edip Bey kendinizden biraz bahseder misiniz?

Mardin ili, Nusaybin ilçesi doğumluyum. Öğretmen bir ailenin çocuğu olarak ilk, orta ve lise eğitimimi Nusaybin'de tamamladım. Lise mezunu olduktan sonra ilk olarak Kadıköy Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce bölümünü okudum ardından Ortaköy Eğitim Enstitüsünü bitirdikten sonra 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdim. Aynı yıl ilkokul öğretmenliğine başladım. Öğretmenlik-öğrencilik yıllarım birbirine paralel geçti. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra serbest avukatlığa başladım. Meslek hayatımın 36. yılındayım. Mesleğimi çok seviyorum. İstanbul’da başladığım avukatlık mesleğine halen burada devam etmekteyim. Çeşitli dergilerde hukuk köşesi olarak birçok hukuki konularda yazılar yazdım. Hukuksal sorunların çözümüne dair bilgileri yıllarca bu dergilerde yanıtlamaya çalıştım. Hukukçu kimliğimle TV programlarında, bazı programlarda devamlı olmak üzere çoğu kez yer aldım. Evliyim ve iki çocuğum var. Oğlum Görkem, hukuk fakültesi son sınıf ve kızım Eylül henüz lise 2. sınıf öğrencisi olarak eğitimlerine devam etmektedirler.

Üstat birçok sosyal sorumluluk projesinde aktif olarak görev almaktasınız, özellikle Galatasaray Spor Kulübünde yoğun çalışmalarınız bulunur ana hedefleriniz neler?

Galatasaray Spor Kulübünde yaklaşık 20 yıldır kongre üyesiyim. 2003 yılında GSYİAD (Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneğine) üye oldum. Bir dönem yönetim kurulu üyesi ve devamında 4 dönem farklı başkanlarla başkan yardımcılığı görevlerinde yer aldım. Rahmetle andığım Özhan Canaydın başkanımızın yönetim döneminde Galatasaray Kulübümüzün voleybol şubesi yönetim grubunda görev aldım. Şampiyon olduğumuz o yılın anısı hala belleklerimdedir. Keza 2010 yılında 1905 Galatasaray Kültür Sanat Spor Derneğini bir grup arkadaşımla birlikte kurduk. 2 dönem başkan yardımcılığı görevlerinde bulundum.

Yaklaşık 15 yıl önce memleketim olan Nusaybin’de Galatasaray Futbol Okulunu kurduk. Halen hizmet vermekte olan futbol okulumuz öğrencilerini her yıl İstanbul’da misafir edip kulübümüzün tesislerini gezdirerek ve maçları izleterek aynı zamanda camiamız iş adamlarımızın çeşitli katkılarıyla çocuklarımıza destek sunmaya devam ediyoruz. İdealim Nusaybin’imize bir spor kompleksi kazandırmaktadır. Bu yönde camiamızın önemli isimlerinden bir abimizin de katkı sözüyle ilerlemekteyiz. Kısa sürede bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum. Keza 2010 yılında kadim dostum Atilla Kaplakaslan ve birkaç arkadaşımızla birlikte ‘’Engelsiz Yaşam Vakfı’’nı kurduk. Halen faaliyette olan vakfımız aracılığıyla birçok vatandaşımızın yaşamına dokunduk ve katkı sunmaya devam ediyoruz.

Ekonomik durumum elverildiği sürece çok sayıda öğrenciye katkı, burs vermeye çalışıyorum. Tanımadığım yoksul olan ailelere katkı sağlamaya çalışıyorum. Bir şeyler yapabildiğim zaman mutlu oluyorum. Bu duygu yaşamımı daha anlamlı kılıyor.

‘’BENCE-Melek’ ten Bir Ömür Çaldım’’ isimli şiir kitabınızı okuma fırsatım oldu muhteşem bir kitap, şiir kitabı yazma fikri sizde nasıl oluştu biraz anlatır mısınız?

Edebiyata ilgim oldukça fazladır. Hayatımın her döneminde başucumda okuduğum kitaplar bulunur. Klasikleri okumak, şiir kitapları vazgeçilmezlerim arasındadır. Kayak ve tenis çok sevdiğim spor dalları arasındadır. Ancak geçirdiğim bir operasyon (artroskopi) sonucu bu sporlara uzun süre ara verdim ve sonrada bıraktım. 2000li yıllarda 2 şiirim sevgili Ömer Danış tarafından bestelendi ve bu nedenle de Mesam üyesiyim. Birçok dergide ‘’şiir köşesinde’’ veya çeşitli vesilelerle şiirim yayınlandı. Nihayetinde geçtiğimiz yıl ilk kitabım olan ‘’BENCE – MELEKTEN BİR ÖMÜR ÇALDIM’’ isimli şiir kitabım yayınlandı. Sevgili eşim Melek hanımla evlenmeden önce zaman zaman yazdığım şiirler oldu tabi ama şiir yazma konusunda ayaklarımın yere basması eşimle tanıştığım günlere tekabül eder ve yazdığım aşk şiirlerinin önemli bir bölümü Melek hanıma yazılmıştır. Bu nedenle ilk kitabımı sevgili eşime atfettim. Basın açıklamasında da bunu belirtmiştim. Eşime söylediğim bu cümle yerine oturdu sanırım ‘’ Bir gün benim için artık ona şiir yazmadı diyemeyecekler sevgilim…’’. Oldukça ilgi gören bu şiir kitabımdan dolayı gururlu ve mutluyum. Kitabımın bütün geliri kurucusu olduğum Engelsiz Yaşam Vakfına bağışlandı.

Yeniz bir şiir kitabı yazma fikriniz var mı?

Yeni şiir kitabımın hazırlıklarına aylar önce başladım. Özellikle pandemi döneminde fazlaca şiir yazabilme zamanım oldu ve yayınlayacağım şiirlerimi belirledim. Daha çok pandemi günleri, acılar ama umut dolu gelecek arzusu, yaşama sevinci ve tabi ki olmazsa olmaz aşk şiirleri… Harika bir kitap olacağını düşünüyorum.

Son olarak meslektaşlarımıza mesleğimizle ilgili ne söylemek istersiniz?

Yaklaşık 36 yıldır dolu dolu yaşadığım ve hayatımın en önemli dönemini kapsayan meslek yaşantımdan dolayı mutluyum. Mesleğimiz çok saygın ve son derece kıymetlidir. Son dönemlerde fazlaca Hukuk Fakültesi açılmış olmasına rağmen özel bir yetenek gerektiren bir mesleğimiz var. Kendinizi ne denli çok iyi yetiştirir, bilgi donanımımızı yoğunlaştırır, sosyalleşme konusunda kendinizi kısıtlamazsanız o denli başarılı olursunuz. Ancak tüm bunların üzerinde en önemli sorun şudur ki; ahlak, meslek ahlakı…. Bu özellik aynı zamanda vicdan ve merhametle birleşirse ortaya mükemmel bir hukuk insanı çıkar. Bu yapı ve özelliklere sahip bir hukukçunun empati yapma yeteneği de varsa başarının yolları ardına kadar açılır. Hırs, kibir ve kinlenmeden hep pozitif bir duygu ve arzuyla yaşamınız boyunca harika mesleğimizin onurunu gururunu taşırsınız.

Özetle Molierac’ın ünlü söyleminde olduğu gibi ‘’… kölemizde olmadı, efendimizde’’.

Mesleğimizin icra ederken, selametimizi başkalarının felaketi üzerine kurmadan, yalansız dolansız ilerlediğimiz sürece yolumuz hep açık olacaktır.