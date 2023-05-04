Değerli arkadaşlar 03 Mayıs 2023 Salı günü İzmir Karşıyaka'ya yolum düştü...

İskelede deniz otobüsünden indim ve çarşıya girmek üzere yolun karşısına geçtim..

Yalnız da değilim yanımda arkadaşlarım var.

Bir baktım çarşının girişinde bir bina da kocaman bir pankart var. "Ne Mutlu Türküm Diyene" yazıyor... Zafer Partisi Karşıyaka İlçe teşkilatı yaptırıp asmış! Bir de yanında bir çadır kurmuşlar çalışıyorlar.

Biz arkadaşlarımla beraber çarşıda gezdik ve bir yere oturarak çay içip 35.5'un yani Karşıyaka'nın keyfini çıkardık.

Bu arada size şunu söylemeliyim Karşıyaka yıllardır yerel yönetimlerde ana muhalefet partisi tarafından yönetiliyor ve genel seçimlerde de ezici çoğunlukla ana muhalefet partisine oy çıkıyor.

Karşıyaka Çarşısında bir Zafer Partisini, iki Chp'yi, üç Memleket Partisini çalışırken gördük... Diğerleri yoktu!

Ancak ilginç olan CHP ve Memleket Partisinin standları sinek avlıyordu. Buna karşılık Zafer Partisi standı özellikle gençler tarafından doldurulmuştu. Bir de bu Zafer Partisi çadırının önünde yaşlı genç uzun bir kuyruk vardı. İnsan kendi kendine soruyor, kim iktidara geliyor diye! Medyaya ve anket şirketlerine bakarsan Zafer Partisi diye bir parti yok...

"Bu ne kuyruğu?" diye sordum... Sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi için imza topluyorlarmış! Halk bu konuda ister Zafer Partili olsun ister olmasın çok dertli... Girmişler kuyruğa imza veriyorlardı. Ben de dururmuyum, girdim kuyruğa sıram gelince bir imza da ben verdim.

Bu arada Zafer Partisi Karşıyaka İlçe Başkanlığı'nın yaptırdığı pankart önünde sizlerle paylaştığım bir fotoğraf çektirdim.

Öyle ya, ittifakların bölücülere sığındığı bu seçim döneminde bir parti Türk Milletine bayraktarlık ediyordu ve bu takdirsiz kalmamalıydı, ben de öyle yaptım.. Zafer Partisini, mensubu olduğum Türk Milletine siyaseten önderlik ettiği için teşekkür ediyorum.

Dedim ya, Zafer Partili değilim ama marifet iltifata tabidir... İyi yapılanı alkışlarım, yanlış olanı da eleştiririm!

Bunu tüm siyasi partiler yapmalıydılar ve hala da geç değildir yapmalıdırlar!

Türkiye, Türk Milletine aittir!

Bu hiç bir siyasi parti ve siyasetçi tarafından unutulacak veya göz ardı edilecek bir husus değildir.

Aksi durumda gün gelecek Türk Milleti bunun hesabını siyasilerden ve siyasi partilerden soracaktır!

Benim oyum ve desteğim açıkça Türk Milletinden olanlaradır...

Özcan PEHLİVANOĞLU

03 Mayıs 2023 / İzmir