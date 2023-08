Kaçımız “ben İstanbulluyum” diyebiliyor? Memleketiniz sorulduğunda, işte babam bu şehirden gelmiş ama annemler de şuralı diye başlayan uzun cümleleler kuruluyor. Yıllardır, hatta belki de doğduğunuz ve doyduğunuz şehre, İstanbul’a bakmadan, İstanbul hiçe sayarak kurulan cümleler… İşte 2003 yılında benim de içinde basın danışmanı olarak bulunduğum Kentim İstanbul projesi, “ben İstanbulluyum” diyebilmek için gerçekleştirilmişti. Öyle ya, yaşadığımız ülkemiz Türkiye, “Ne mutlu Türküm diyene” sloganıyla kurulmamış mıydı? İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ali Müfit Gürtuna’nın hazırladığı ve o dönem çalıştığım bir danışmanlık şirketi aracılığıyla düzenlenen etkinlikler, sadece gazeteler bazında 500’den fazla haber olmuştu. Televizyon, internet siteleri ve dergi haberleriyle birlikte iyi bir gündem oluşturmuştuk. Peki bu fikir nereden doğmuştu?

Birçok tişörtte görmüşsünüzdür. Üzerinde “I love NY” yazan. Aslında bu yazı, 1970’lerde New York’ta düzenlenen bir halkla ilişkiler kampanyasının sloganı. Amaç, dünyanın dört bir yanından göç eden New Yorklular’a yaşadıkları metropol kenti sevdirmek ve birlik ruhu oluşturmaktı. Bir de tam 2002 yapımı bir sinema filmi vardı o zamanlar. Başrollerinde Leonardo di Caprio ve Cameron Diaz’ın yer aldığı “New York Çeteleri” adlı film, 19. Yüzyılda New York’a göç eden Avrupa kökenli göçmenlerin çeteleşerek, şehri nasıl yaşanmaz bir hale getirdiklerini gösteriyordu. O kente göç eden, İrlandalı, İtalyan, İngiliz, v.b kim varsa, eğer New Yorklu bilinci oluşturulursa, pekala bir çok sorunun önüne geçilebilirdi.

Kartvizitinde global bazda medya yöneticiliği de bulunan vizyon sahibi bir başkandı Ali Müfit Gürtuna… Şehrin sorunlarının New York’la benzerliğinin farkındaydı. Dünyada 24 saat uyumayan iki şehir vardır mesela. Biri New York, diğeri İstanbul. O dönemki araştırmalarda İstanbul’un yılda 600 bin göç aldığı belirlenmişti. Bu rakam şimdilerde yurtdışından gelen, savaştan kaçan başta Suriyeli, Afgan hatta Ukraynalı ve Rus göçmenlerle kat be kat fazla ve mega kent şimdi eskisinden daha kozmopolit.

İstanbul, bir sabah işe gitmek için sokağa çıktığında, İbrahim Tatlıses’in “ben İstanbulluyum” billboard reklamlarıyla uyanmıştı. Daha ne olduğunu anlamadan, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın’ın da katılımcılar arasında olduğu medya buluşmaları ve iş ve sanat dünyasından 500’ü aşkın davetlinin katıldığı davetler düzenlendi. Kimler yoktu ki bu davetlerde… 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın eşi Semra Özal’ın da davetliler arasında olduğu bu etkinliklerde, iş dünyasından merhum iş adamı Sakıp Sabancı üniversite buluşmalarında bizleri ağırlamıştı. Sanat dünyasından Haluk Levent, Moğollar grubunun kurucularından Cahit Berkay ve dünyaca ünlü caz sanatçımız Kerem Görsev, üniversitelerde müzik dinletileri düzenlemişlerdi. Asmalı Konak dizisinin yıldızı ünlü sanatçı Selda Alkor; yazar ve oyuncu İclal Aydın ve ünlü sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, projenin destekçileri arasındaydı. Başarılı televizyoncular Müge Anlı Yüzbaşıoğlu, Esra Erol ve Vahe Kılıçarslan, Kentim İstanbul’a ellerinden geldiğince destek olmaya çalışmışlardı. Merhum sanatçılar Cüneyt Arkın, Harun Kolçak, Erol Büyükburç ve ismini saymaya kalksak tüm sayfayı dolduracak kadar birçok sevilen isim projeye gerek katılımlarıyla, gerekse de panellerde konuşmacı olarak katılarak destek vermişlerdi…

Aslında bu buzdağının görülen yüzüydü. Perde arkasında İstanbul’un tüm kahvehanelerine girilmiş, her biri alanında uzman sosyologlar, doçent hatta profesör olan akademisyenler, kahvehanelerde halkın sorunlarını dinlemiş, Bağcılardan, Küçükçekmece’ye, Kartal’dan, Maltepe’ye İstanbul karış karış gezilerek, “çaylar bizden” sloganıyla kenti sevdirme ve hemşerilik bilinci oluşturma adına konuşmalar gerçekleştirilmişti. İlkokullarda, tarihi yarımada Sultanahmet ve İstanbul Boğazı’na yapılan geziler, yine liselerde düzenlenen paneller ve tiyatro gösterileri… Liselerarası kompozisyon, şiir ve resim yarışmaları… Eski İstanbullularla, muhtarlarla, şehrin eski esnaflarıyla ve yerel medya mensuplarıyla buluşmalar yapıldı. Bu etkinliklerde, İstanbul’un kadim semtlerinden oluşan semt kitapçıkları, “İstanbul’un ilkleri ve enleri” gibi eserler İstanbullular’a hediye edildi.

Günümüze geldiğimizde, bu projenin yarım bırakıldığına üzülüyorum. Belediye başkanının değişmesiyle bu proje de bitmiş oldu. İki yıl boyunca düzenlenen bu etkinlikleri eski başkan Gürtuna 2020 yılına kadar sürdürmeyi planlıyor ve ancak 2020’den sonra İstanbul’da yaşayanların “ben İstanbulluyum” diyerek, şehre büyük bir aşkla sahip çıkacaklarını düşünüyordu. Öyleyse makalemizi, yine büyük bir üstadın, bu kez Behçet Kemal Çağlar’ın sözüyle bitirelim: “İstanbul’u sevmezse gönül, aşkı ne anlar?” İstanbul’u sevdiğimiz günlerde buluşmak dileğiyle…