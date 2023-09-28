Siyasi partiler; Yerel yönetimlerin, özellikle büyük şehirlerde, İl ve İlçelerde belediye başkanlarının belirlenmesi için 31 Mart 2024 yılını bekliyor…

5 yılda bir gerçekleştirilen seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.

Türkiye şimdiden seçimlere odaklanmış durumda…

Gün geçmiyor ki Medya'da; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin gibi büyük şehirlerin Belediye başkan aday adayları ile ilgili yeni yeni isimler ortaya atılmasın…

Osmanlılar döneminde ve günümüzde büyükşehir, İl ve İlçe belediyelerimizin birçok görevi vardır.

Osmanlılar döneminde Belediye teşkilatları şöyle özetlenebilir:

İslam devletlerinde KADI tayin edilen her bölgede şehir hayatını düzenlemek üzere belediye teşkilatları kurulmuştu.

Osmanlılar da; İslam devletlerini örnek almışlar ve belediye teşkilatları kurmuşlardı.

Ancak bu teşkilatlar şu anda mevcut olan sistemden daha değişik bir görünümdeydi.

Şu anda seçimle işbaşına gelen belediye başkanları Osmanlılar döneminde atama ile görevlendiriliyordu.

Osmanlı’da belediye başkanlarının görevleri arasında adli görevler, dini görevler de bulunmaktaydı.

Ancak sosyal görevler daha ağırlıktaydı.

Belediye başkanı olarak atananların görevleri arasında fiyatları tespit etmek ve fiyatları kontrol etmek de vardı.

Esnaf vatandaşların kontrolü ve denetlenmesi de belediye başkanlarının görevleri arasındaydı.

O dönemde belediyeler, belediye hudutları içine girip çıkan gıda maddeleri için belli prensipler koyuyorlardı.

Sağlık hizmetlerinin kontrolünü yapma görevi de belediye başkanlarına aitti.

İşyeri açmak isteyenler belediyeden ruhsat almak zorundaydı.

Yaşı küçük çocukların çalıştırılıp çalıştırılmadığını kontrol etmek görevi de belediye başkanlarının görevleri arasındaydı.

Belediye Başkanları: Devletçe tespit edilen vergileri toplama görevi ile sarf etme yetkisine de sahiptiler.

Şehir içinde giyilmesi gereken kıyafetleri ayarlama görevini de belediye başkanları üstlenmişlerdi.

Posta iş ve işlemlerini de düzenlemekteydiler.

Önceleri ilk belediye başkanları sadece İstanbul'da görevlendirilmiş iken, sonraki dönemlerde tüm vilayetlerde de görevlendirilmişlerdi.

Sultan Abdülmecit Han, Osmanlılarda Batılı anlamda İlk belediye teşkilatını kuran padişahtır.

İlk belediye başkanı olarak atanan da Salih Paşa’dır.

Osmanlı döneminde belediye başkanlığı ve belediye teşkilatı ile ilgili bilgi kısaca bundan ibarettir.

Ülkemizde büyükşehir, İl ve İlçe belediyelerimize gelince:

Günümüzde Büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları şöyle özetlenebilir:

a) İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

b) Büyükşehir belediye sınırları içinde nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak…

c) Proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak,

d) Büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek…

e) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak…

f) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak…

g) Çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; işyerlerini, eğlence yerlerini belirlemek…

h) Gıda ile ilgili müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

ı) Zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

i) Otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.

j)Bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek…

k) Mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak,

l) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak…

m) Toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

n) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

o) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

ö) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek,.

p) Doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları yapmak…

r) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek…

s) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek…

Bunlar büyükşehir belediyelerinin bazı görevleri…

İl ve İlçe belediyelerinin de benzer görevleri vardır.

Şöyle ki:

1-Kentin altyapısı ile ilgilenmektedir. Bunun içerisine su dağıtımı, şebeke dağıtımı, kanalizasyon, şehir içi yollar, doğalgaz dağıtımı vs. gibi işler belediyeye aittir.

2- Çöp toplama, yolların temizlenmesi, itfaiye hizmetler, zabıta hizmetleri, cadde ve sokak temizliği ve halk sağlığını koruma gibi görevler.

3- Şehir içerisinde imar ile ilgili izin ve belgeler belediyenin görevleri arasındadır.

4- Şehrin ekonomik işleri belediyenin kontrolü altındadır. Fiyat ve ücret tespit etme, haller açma, pazar yerleri kurma, sanayi bölgeleri kurma vs. gibi görevler belediyeye aittir.

5- Şehir içerisinde eğitim ile ilgili görevleri vardır. Okul öncesi eğitim verme, mesleki eğitim kursları düzenleme ve kütüphane açma vs. gibi görevleri vardır.

6- Sağlık hizmetleri, dini görevler, nikâh işleri, yurt açma ve ucuz konut yapma gibi görevleri vardır.

7- Şehir içerisindeki ulaştırma alanındaki işler belediyeye aittir.

8- Eski tarihi eserleri koruma, kültür merkezi açma, spor alanları yaratma, tiyatro, müze ve sinema salonları açma gibi

31 Mart’ta seçimle iş başına gelecek olan belediye başkanlarına, il ve ilçe belediye meclisi üyelerine, il genel meclisi üyelerine, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerine başarılar dileriz

Hoşça kalınız.