Dini veya milli bayramları yaklaştığında; ne çok bayramımız ve tatil günlerimiz var diye kendimce hep düşünmüşümdür. Hangisi olursa olsun; bayramların biri biter bitmez yenisi ufukta beliriyor. Bayram çok olunca tatili de çok oluyor. Buna karşılık çalışma günleri azalıyor.

Atatürk’ün “Gelecek çalışkan olanlarındır” sözü de anlaşılan rafa kaldırılmış olmalı... Napoleon Bonaparte’de “Yaşadığım sürece çalışırım, çalışmadığım an ise ölmüş sayılırım” demişti.

Özellikle dini bayramların önüne arkasına eklemeler yapılarak; bayramlar turizm amaçlı resmi tatillere dönüştürüldü. Bazen bu da yetmiyor kamuda çalışanlara idari izinler bile veriliyor…

Kısacası garip bir çelişki…

Basındaki ilk yıllarımda; o günlerin yazı ustalarımız bizlere bayramlarda onunla ilgili yazılara yer verin, daha çok geçmiş bayramlardan söz edin diye öğütler vermişlerdi. Köşe yazarlığına başladığım yıllarda onların bu öğüdünü çoğu kez yerine getirmiştim. Özellikle dini bayramlarda bayramın ne olduğunu, geçmişteki bayram kutlamalarını, nasıl kurban kesileceğini, aile ve mezarlık ziyaretlerini, çocuklara ve hizmet edenlere verilen bayram bahşişleri, şimdilerde olmayan bayram yerlerini hep yazmıştım. Günümüzde artık o geleneklerin çoğunun işlevini yitirdiğini görünce; bende temcit pilavı gibi aynı şeyleri yazmaktan sıkıldım ve yaşananlardan söz etmenin daha doğru olacağını düşündüm.

Geçmişte bayramların özel anlamları; daha doğrusu ritüelleri vardı. Oysa günümüzde bayram daha gelmeden tatilde ne yapılacağı nerelere gidileceği araştırılıyor. O mutlu günde aile büyüklerinin bayramı telefonla veya mail yoluyla kutlanarak biz tatildeyiz deniliyor.. Sonra da ver elini; tatil yöreleri…

Bu bayramda da tatil yörelerine giden yollar yoğun bir araç trafiği içerisinde… Aceleden veya kurallara uyulmadığından beraberinde kazaları da getiriyor. Sabaha karşı karanlıkta da yola çıkanlar bile yine de trafik karmaşasının içerisinde kendilerini buluyorlar.

Kısacası bayram ziyaretlerinin, geleneklerinin yerini eziyetli bir bayram göçü almış…

Tatilciler yollara dökülmüş, oto garları, havalimanları insan seline dönüşmüş, fiyatlar benzin ve mazottan uçmuş ama kimsenin umurunda değil. Bundan en çok memnun olanlarda enflasyondan yararlanan yabancı turistler… Bizim emekliler çarşı pazar, geçim derdindeyken yabancı emekliler tatil yörelerimizin keyfini çıkarıyor.

Bir dostum telefonla bilgi vermişti; Muğla, Bodrum, Marmaris sınırlarındaki araç kuyrukları kilometrelerce uzunluğa ulaşmış… Bodrum’a girebilmek zordan öteymiş!

Otobüs işletmecileri de benzin mazot fiyatlarından şikâyetçi; bu para kurtarmıyor diyorlarsa da yine zam yapıyorlar. Hem ağlıyor hem seviniyorlar.

Tatil yörelerindeki oteller, moteller, kamp yerleri yüksek fiyatlara rağmen tıklım tıklım dolu… Benim yaşadığım Datça’da da kafeler restoranlar yüksek fiyatlara rağmen kimsenin umurunda değil; boş bir yer bulabilmek şans işi…Oto parklardaki otomobillerin hemen hepsi milyonluk..

Çarşı pazarlarda insanların taneyle patlıcan, kabak, domates. biber aldıklarını; hayat pahalığından şikayet ettiklerini televizyonlarda izliyorum. Datçalılar da marketlerin boşaldığını ve boş rafların fotoğraflarını sosyal medyada yayınlıyor.

Hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu anlamakta zorluk çekiyorum.

Anlaşılan işleri tıkırında olanlarla olmayanların ülkesinde yaşıyoruz.

Bayram bizim neyimize evmizde oturup dışarı çıkmayanlar da yaşıyor bu ülkede…

Bütün bunları gözlemledikten sonra klavyenin başında düşünüyorum bayram yazısı nasıl yazılır diye.. En iyisi yazımı ustalarımın öğrettiği gibi yazımı bir bayram fıkrasıyla sonlandırayım.

“Bir deniz yolculuğunda fırtına patlamış. Herkes yalvarmaya, adak adamaya girişmiş. Bektaşi Babası da kendi kendine, yüksek sesle:

-Adını bilmediğim evliyaya bir koç adadım demiş.

Bu garip söze şaşan yanındaki yolcu:

-Erenler, hiç adını bildiğin evliya lyokmu?

-Olmaz olur mu? Ama hepsini birer kez aldattım da!