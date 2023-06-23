Ankara

Memiş, yaptığı açıklamada, Türkiye'de en fazla ölümlü trafik kazalarının dini bayram günleri ile temmuz, ağustos ve eylül aylarında meydana geldiğini söyledi.

Bayramlarda yaşanan trafik kazalarında ortalama 100'e yakın ölüm meydana geldiğine dikkati çeken Memiş, "Bunun 4 katı kadar da yaralı insanlarımız olmaktadır. Yollarda bu dönem hususi araç ve otobüslerin doluluk oranları da diğer haftalara göre ortalama 3 kat artacaktır." dedi.

Araçla seyir halindeyken emniyet kemeri takılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Memiş, güvenli hız aralığında araç kullanılması ve limitlerin aşılmaması gerektiğini dile getirdi.

Memiş, alkollü ve depresyona karşı ilaç kullanılarak yola sürücü koltuğuna oturulmaması gerektiğini kaydetti.

"Yaz sıcağı" uyarısı

Yaz sıcağının sürücüler üzerindeki etkisine de işaret eden Memiş, şöyle konuştu:

"Yol tedbirleri alınırken yaz sıcağı da göz önünde bulundurulmalı. Uzun yola gidecek ve dönecek hususi veya ticari araç sürücüleri öncelikle rahat elbise ve ayakkabı giymeli. Kadın sürücülerimiz asla topuklu ayakkabı kullanmamalı. Mümkünse çift sürücüyle yola çıkılmalı, su alınması ihmal edilmemeli. Yola çıkmadan önce iyi dinlenmiş olunmalı, uykulu veya uyku saatinde direksiyon başına geçilmemeli. Mutlaka her 2 saatte bir en az 15 dakika dinlenilmeli. Mola yerlerinde mutlaka araç dışında kısa da olsa bir yürüyüş yapılmalı ve aşırı yemek yenilmemeli. Araca fazlaca yükleme yapılmamalı. Klima çok sert çalıştırılmamalı. En fazla 4 kişi olarak hususi araçla yolculuk yapılmalı."

Sürücülerin sıcak hava nedeniyle sabırsız olduğunu ve gidecekleri yere bir an önce ulaşmak istediklerini, bunun da riski artırdığını belirten Memiş, trafikte yaşanabilecek tartışmalardan uzak durulmasının da önem taşıdığını sözlerine ekledi.

AA