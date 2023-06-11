Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkânı bulacaktır’’ açıklaması ile iç pazarda hareketlilik başladı.

Tatilin 9 güne çıkması ile Turizm sektörünün yüzünü güldüren 1.5-2 milyon kişinin yurt içinde tatil yapacağı öngörülüyor. Tatilcilere uzun bir aile tatili planlama imkânı sağlaması sebebi ile İç turizm hareketini en üst seviyede canlandırıyor.

Ramazan Bayramı’nı ortalama yüzde 75- 80 doluluk oranı ile geçiren sahil turizmde ki oteller Kurban Bayramı'nda yüzde 100 bandına ulaşacaklar. Ülkenin siyasi konjonktürü belirlendiği için belirsizlik de ortadan kalktı. Artık insanlar tatil düşünmeye başladılar. Yurt dışında da okulların tatile girmesi ve ülkemizde havaların ısınması, yabancı turistlerin rezervasyonlarında ki artışı ayrıca iç pazarda ki 9 günlük tatil yüzleri güldürür seviyelere ulaşıyor.

Akdeniz ve Ege bandı çok yoğun olacak

Bayram tatilinin başlamasıyla iç turizm de Akdeniz-Ege bandı çok yoğun olacak. Seçim trafiğinden iptal değil ancak bekleyişin hâkim olduğu yurt dışı pazarından da gelen ilave rezervasyonlar, iç pazarda bayram tatili ile ilgili gelen talepler Ege ve Akdeniz bandındaki birçok oteli de yüzde 100 doluluk oranına ulaştıracak. Bayram tatili boyunca ana destinasyon Ege ve Akdeniz bölgeleri ancak Kapadokya, GAP ve Karadeniz bölgelerimize kültür turlarında hareketlenmenin arttığını ve gelen açıklamanın ilk gününden itibaren yurtiçi turlarında yüzde 20-25 artış olduğunu söylememiz mümkün.

Sektör temsilcilerinden gelen açıklamada; Dünya için çekim merkezi haline gelen İstanbul ‘da şampiyonlar ligi final maçı ve Johny Deep’in ülkemize gelmesi, rock konserleri ve birçok global ekonomi üzerine oluşturulan kongreler ve toplantılar nedeni ile İstanbul şehir içi otelleri ve çevre illerdeki oteller de yüzde 121 gibi ciddi bir artış ve doluluk oranı söz konusu.

Türkiye’de hızlı başlayan turizm sezonun geneli için güzel geçeceği; denizi, kumu, güneşi, doğal güzellikleri, Türk mutfağı, tarihi ve kültürel değerleriyle Türk ekonomisin amiral gemisi ve bacasız sanayisinde yıl sonu hedeflenen rakamlara ve oranlara ulaşacağı kuşkusuz.