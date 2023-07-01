Bayram geldi derken ;

Dilime bir türkü düşer.

“BAYRAM GELMİŞ NEYİME...

KAN DAMLAR YÜREĞİNE...”

Her dini bayramda istisnasız bunu yaşarım.

Çünkü dini bayramlar uzun ve herkesin AİLESİ ile madden ya da manen kucaklaştığı bayramlardır.

Aklıma ŞEHİT BALALARI gelir babalarının elini öpemeyecek olan!

ŞEHİT ANALARI-BABALARI gelir usuma;oğullarını kara toprakta ziyaret edecek olan!

ŞEHİT EŞLERİ yakar gönlümü;eş kokusunu içine çekemeyecek olan!

Ve devamında HEP ATATÜRK ve silah arkadaşları ile tüm ŞEHİTLERİMİZİN RUHU şad olsun derim;Mekanları cennettir elbet.

Gazilerimize ve yakınlarına minnetle “İyi bayramlar”derim.

Geçmişimdeki tüm kaybettiklerime ve SEVGİLİ BABAM İZZET YILMAZ’a FATİHA okurum sabah ezanında BAYRAM GÜNÜNE başlarken.

...

Duygularımı aktardım siz sevgili dostlarıma!

Sevgili dostlarım,Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum yürekten.

Sevdiklerinizle mutlu,sağlıklı ve huzurlu geçsin bayramınız...

Bayramların,Vatanımıza-Milletimize huzur,başarı,mutluluk getirmesini diliyorum.

RABBİM AL RENKLİ BAYRAĞIMIZIN HEP DALGALANMASINI ;EZAN SESLERİNİN ÖZGÜR-HÜR DUYULMASINI SAĞLASIN VATANIMDA...

Mutlu bayramlar dostlarım!

Sevgilerle kuşatılmış kalın...