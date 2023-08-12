Berlin

Alman kulübenden yapılan açıklamaya göre İngiliz milli futbolcu ile 30 Haziran 2027’ye kadar sözleşme imzalandı. Kane, Bayern Münih’te 9 numaralı formayı giyecek.

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Kane’nin Bayern Münih’e transferinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, Harry Kane'nin sadece FC Bayern'i güçlendirmeyeceğini, aynı zamanda tüm Bundesliga için de iyi olacağını ifade etti.

Harry Kane de, Bayern Münih’in bir parçası olmaktan mutlu olduğunu aktararak, “Bayern Münih dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve ben her zaman kariyerimde en üst seviyede mücadele etmek ve kendimi kanıtlamak istediğimi söyledim. Bayern Münih’in karakteristiği kazanma kültürüdür. Burada olmak güzel bir duygu ” değerlendirmesinde bulundu.

Alman medyada yer alan habere göre Bayern Münin Tottenham kulübüne tecrübeli golcü için bonus ödemleri dahil 120 milyon avro ödedi .Kane'nin de yıllık 25 milyon avro kazanacağı aktarıldı.

Kane, 2010’da profesyonel sözleşme imzaladığı Tottenham'a oynadığı 435 maçta 280 gol attı. Tecrübeli forvet oyuncu 2016, 2017 ve 2021’de Premier Lig’de gol kralı oldu. Kane, İngiltere Milli Takımı’nda da forma giydiği 84 maçta 58 gol kaydetti.

AA