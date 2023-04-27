BAY TREN SÜRÜCÜSÜ YAZLIK ELBİSE ALIMI

METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET A.Ş



Bay Tren Sürücüsü Yazlık Elbise Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/405587

1-İdarenin a) Adı : METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET A.Ş b) Adresi : YAVUZ SELİM MAH. METRO SK. NO:3 34220 ESENLER/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2125689970 - 2125688900 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Bay Tren Sürücüsü Yazlık Elbise Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik Şartnamede detayları belirtilen 1.265 adet yazlık bay gömlek, 1.265 adet yazlık bay pantolon alımıdır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Teknik Şartnamenin Teslimat başlıklı B maddesinde belirtilen şartlar uygulanacaktır. ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici; Teknik Şartnamenin Teslimat başlıklı B maddesinde detaylı olarak açıklanan her bir personelin İstanbul il sınırları içerisinde teklif verdiği ürün gruplarının satıldığı mağazaların Anadolu yakasında en az 6 (altı), Avrupa yakasında en az 6 (altı) toplamda en az 12 (on iki) Merkezi Teslimat Noktalarından 30 gün içerisinde ayni olarak teslim edecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihte başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.05.2023 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Yavuz Selim Mah. Metro Sok. No:3 Esenler / İSTANBUL Metro İstanbul A.Ş.



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: İsteklinin İstanbul il sınırları içerisinde Anadolu yakasında en az 6, Avrupa yakasında en az 6 toplamda en az 12 mağazası ve/veya şubesi bulunacaktır. İstekli mağaza veya mağaza zincirlerinin adları ve bunlara ait en az 12 mağaza ve/veya şubeye ilişkin listeyi teklifi ile birlikte sunacaktır. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: E-ihale sonrasında geçerli ve fiyat yönünden en avantajlı 1. ve 2. teklif sahibine iletilecek yazının tebliğ tarihinden itibaren ihale konusu iş için teklif ettikleri mala ait numuneleri 3 iş günü içinde İdarenin 3.1.ç maddesinde adresi yer alan İhale ve Sözleşmeler Şefliğine teslim edecektir.

Sunulacak numuneler ile ilgili her bir kalem için teknik şartnamede belirtilen özelliklere sahip olmalıdır.

İdare teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu denetleyecektir.

İstekliler teklif vermekle, ihale üzerinde bırakılması halinde sundukları numuneye uygun mal teslim edeceklerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Teklife esas olmak üzere şartname kapsamında verilen numuneler İdare'de kalacak olup sözleşme imzalanmasına müteakip yüklenici dahil üzerinde ihale kalmayanların numuneleri 30 gün içerinde talep edilmesi halinde tüm iade masrafları isteklilere/yükleniciye ait olmak üzere iade edilecektir. 4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Belge Adı Açıklama EK-1 MAĞAZA ZİNCİRİ ANTLAŞMASI



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



