Sayfa No:42, Belge No:6, (Londra Konferansı): A-Türkiye özerk devlet olmalıdır. B-Boğazlar uluslar arası olmalıdır. C-Türkiye özerk ermenistanı tanıyacaktır. E- Azınlıklar, kuvvetlerin himayesinde olacaktır... lloyd George göre: Türkler yüzlerce yıl Avrupa’da kaldılar ve Avrupa daki bütün belaların başı oldular. İstanbul yunanlıların olmalıdır. Türkler İstanbul’dan atılmalıdır. İtalya delegesine göre: Boğazları işgal edelim, böylece Türkler merhametimize kalır

Sayfa No:54, Yunanlıların İzmir’e çıkışına biz izin verdik Lloyd George, yunalıların İzmir’de ticari çıkarları var, diyor. Mr.Cambon a göre: Türklerin mali kontrolü mümkündür, Türklerden kimse bu işi anlayamaz. Biz bu durumdan yararlanarak Türkleri mali ve idari kontrole alırsak, durum her bakımdan düzelir. Müttefiklerin Türkiye’de çok önemli mali ve politik çıkarları vardır. Boğazları kontrol edip para alsak, yılda 1 milyon sterlin toplarız

Sayfa 95. “ .... Türkler sadece Yunanlıların istilâsına uğradıklarını sanıyorlar ve onlarla savaşmaya hazırlanıyorlar, ancak Yunanlılar müttefik plânının bir parçasıdır.

Sayfa No:106- Belge No: 132 “... Türkleri rahatsız etmeyelim ve Türklere harbin bittiği izlenimini verelim.... Yunanlılarla İtalyanlar aralarında anlaşıp nereleri işgâl edeceklerine karar veriyorlar.... Türklere bu işlerin duracağı hissini vermeliyiz.”

Sayfa NO:138, Yunanlılar İzmir’de katliam yapıyorlar.

Sayfa 241, Mekke’de Şerif Hüseyin 1915-1916’da İngilizlerle bir anlaşma yaptı. Ayrıca 2 Kasım 1917’de Filistin’de bir Musevi devleti kurulması için Beyanname (Balfour Beyannamesi) imzaladı. 1918 Ekim ayında Gnr. Allenby emir Faysal’a garanti verdi. Ayrıca Fransız büyükelçisi ile Rus dışişleri arasında 13-16 Nisan 1916’da Skyes-Picot Anlaşması yapıldı. Buna göre: 1. Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis Rusya ya katılıyor. 2. Van, Bitlis, Siirt, Aladağ, Akdağ, Yıldızdağ, Zara ve Harput bölgesinde bir kürt devleti kuruluyor.

Sayfa No: 81-293, Belge No:10-16-Şubat-1920 (Londra Konferansı) ermenistan’a altı ilden başka Trabzon ve Adana da verilmelidir. Amerika ermenistan’a yardım edecektir Trabzon’da bir tane bile ermeni yok, ermenisiz bir ermenistan biraz gülünç olmuyor mu, deniliyor. Küçük bir Türk Devleti kurulmalı, kapitülosyonlar adli işlere de uzatılabilir. Japonya’dan kapitülasyonları kaldırdık çünkü onlar kuvvetliydi başka çaremiz yoktu. Türklerin kafası daha az işler (Turkish mind was far less precise than the Japanes)

Bu nedenle kapitülasyonlar adli işlere de uzatılabilir. Lloyd George ve Lord Curzon, (biz neye karar verirsek Türkler onu kabule mecburdur diyor) Amerikalı Yahudiler de Lloyd George’a telgraf göndererek parçalanan Türk yurdundan hisse istiyorlar. Türkleri yatıştırmak için İzmir üstündeki isteklerini kabul etmiş görünelim. Yunanlılar daha fazla asker çıkartsınlar, sonra Türk isteklerini kabulden vazgeçeriz. İtalyan S. Nitti, (Türklerin bütün arazilerini ellerinden aldık, bari ağır borç altına sokmayalım) diyor. İzmir’e bir Türk bayrağı asarak, Türk varlığını kabul etmiş görünelim. Venizalos, Türk bayrağı şehrin dışına asılsın, Girit’te de Türk bayrağı ada dışında bir kayalıkta asılıydı, diyor. İngiltere; kürt devleti kurmak istedikleri bölgede çok fazla maden olduğundan emin Lord Curzon, Erzincan’da Ermenilere verilmeli, Karadeniz’de de bir Lazistan kurup ermenilerin mandasına verilmeli ve İstanbul’u boşaltmak için Mustafa Kemal’in adamlarını neden olarak ileri sürebiliriz, diyor. Sürecek.