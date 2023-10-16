Sayfa No: 643- Belge No: Haziran Mart 1915’teki Londra Antlaşması. İngiltere Fransa ve İtalya arasında da Skyes-Picot Antlaşması. İngiltere - Fransa ve Rusya arasında de St. Jean’de Meaurienne Antlaşması. İngiltere - Fransa ve İtalya arasında. Amerika Cumhurbaşkanı Wilson Türkler Avrupa da çok uzun zaman kaldılar ve oradan tamamen temizlenmelidirler, dedi.

Sayfa No: 654- Belge No: Haziran.1919 ( Amiral Webb’ten Sir R. Grahman’a) Çanakkale Savaşında bir hayli şöhret yapan Mustafa Kemal, başbakan tarafından Samsun’a müfettiş olarak gönderildi. Başbakanın(sadrı azam) niyeti kötü değildi, ama Mustafa Kemal Samsun’a gittiğinden beri milliyetçi hareketlere girişti. Başbakan onu geri çağıracağına söz verdi.

Sayfa No: 678- Belge No: Haziran.1919 ( Amiral Sir A. Cathorpe’den Lord Curzon’a ) Binbaşı Noel kürt şefleri ile görüş birliğine varırsa bundan faydalar sağlayacağını söylüyor. kürt şeflerinden İstanbul’da (Seyit) Abdülkadir ve Bedir Han ve daha az önemli kimselerdir. Bunlar şüphe uyandırmamak için Noel’den ayrı olarak kürt bölgelerine gidecekler, kürtler henüz Mustafa Kemal’e karşı ayaklanmadı ama Noel bunu sağlayacağından emin.

Sayfa No: 693-Belge No: Temmuz.1919 ( Mr. Hohler’den Sir E. Tilley’e ) Benim problemim kürtler. Noel Bağdat’tan buraya geldi kürtlerin peygamberi olmak istiyor. Korkarım ki Noel bir kürt Lawrence’i olabilir. Mezopotamya şimdi bizim olacağına göre, ona bir kürt devleti kurdurup kuzey dağlarını böylece koruyabiliriz. (seyit) Abdülkadir ve onun gibilerle konuştum. Onlara etki edebilmek için “biz de Türklere hile yapıyoruz” diye belki beş defa tekrarlamak mecburiyetinde kaldım. Ancak, kürtlere fazla güvenilmez. Majestenin hükümetinin amacı Türkleri azami derecede zayıflatmak olduğuna göre kürtleri bu şekilde harekete getirmek fena bir plan değil. kürt partisinde aktif olan tanınmış kürtler: Şeyh seyit Abdülkadir (Başkan), Mevlan Zade Rifat (gazeteci), Emin bey (memur). Bunlar, Wilson prensiplerine göre hak iddia ediyorlar. Sulh şartları Müslümanların çok aleyhine ve Hıristiyanların çok lehine olması üstelik büyük ermenisten hakkında söylentiler, kürtleri Türklerin yanına itiyor.

SayfaNo:723-Belge No:478, 9 Ağustos1919. Avrupalıların verdikleri raporlara göre, İzmir’de ilk adımda yunanlılar 20 bin Türk’ü öldürmüşler. Yunan orduları İzmir halkını sindirmeye çalışıyor. Bütün bölgeyi harabe haline getirdiler.

Sayfa No:735 –Belge 492,493,19 Ağustos 1919 (Amiral Webb’den Lord Curzon’a). Amerika Trabzon ve Erzurum’u içine alan bir ermenistanı himaye edecek. Geri kalan dört ilde bir kürt devleti olarak İngilizlerin himayesine bırakıyor Başkan Wilson,Türklerin, kürtlerin ya da diğer Müslümanların ermenileri korumalarını, aksi halde Türk İmparatorluğunun ortadan kaldırılacağını, kendilerine çok kötü sulh şartlarının zorla kabul ettirileceğini, söylüyor. Başbakan bundan çok etkilendi.

Sayfa No:742-Belge No:498, 27Ağustos1919 (Mr.Hohler’den Mr.C.Keer’e) kürtlerin ve Ermenilerin durumu beni hiç igilendirmez. kürt sorununa verdiğimiz önem Mezopotamya bakımındandır. Diğer taraftan Wilson beni korkutuyor, ajanları devamlı hatalar yapıyor. Noel’e gelince, fanatiğin biri ermenistenın ve kürdistenın sınırlarının kesin olmadığı konusunda sizinle aynı fikirdeyim. kürt sorunu Mezopotamya’da tatminkar bir sınır oluşturmak içindir.