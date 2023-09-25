Bütün ülkeler tarih arşivlerini açarken Ermenistan açmadı. Dünyaya kendini mağdur göstermeye devam etmek için yaptıkları soykırımın ortaya çıkmasını istemiyor. Türkiye Cumhuriyeti artık başına bela olmuş bu durumdan kendini çıkarmalıdır. Yoksa ileride çok daha büyük sorunlar açacaktır. Ülkemizin işgal planının bir sebebi de, Avrupa'nın tarihi çarpıtarak Türkleri bu coğrafyada işgalci görmesidir.

Ermenilerin katledip toplu mezarlara gömdükleri Türk mezarları dünyanın her yerinde bulunup açıldığında gerçek ortaya çıkıyor. Açılan toplu mezarların hepsi Türk mezarlarıdır. Bu mezarlar soykırımın belgesidir. Ermenilerin uydurma iddialarında o kadar cesedi barındıran mezar ortada yok. Bu işler iftirayla değil belgeyle olur. Mezarlar da en iyi belgelerdir. Önüne gelen yere Ermeni soykırımı anıtı dikmeye müsaade eden sözde insan hakları savunucusu ve gelişmiş ülkeler de soykırıma seyirci kaldı.

Araştırmacı Erol Ulubelen tarafından kitaplaştırılan İngiliz belgelerinde, Kurtuluş Savaşı öncesi Anadolu üzerine oynanan oyunlar var. İngiliz belgeleri; Kürt ve Ermeni devletleri kurulma çabalarını da yansıtıyor. İngilizlerin 46 cilt tutan İngiliz gizli belgelerinden alınmış resmi arşivlerindeki tutanaklar satır satır şöyle:

Sayfa No:817-Belge No:548-10-Ekim-1919 (Harbord tarafından) “... İstanbul’dan Mardin’e kadar bütün bölgeleri gezdik... Türklerin Ermenileri öldürmek istediklerine dair bir işaret görmedik... Üç ay önce Ermenilerin tek bir adam kalmayıncaya kadar kesildiğini duymuştuk, hâlbuki duyduklarımızın hiçbiri doğru değildi. Fransızlar Türkleri mandaları altına almak istiyorlardı, bunun için de dünyanın şüphesini Türklerin üzerine çekmek gerekirdi.

Sayfa No:873-Belge No: 585-11-Kasım-1919 ( Amiral Sir F. Robeck’ten Lord Curzon’a) “... İstanbul’a Ermeni ve Rum göçmenleri geliyor. Amerikalılar bunlara yardım ediyorlar... Ayrıca İzmir bölgesinde evleri yandığı ve yıkıldığı için evsiz barksız kalan Müslümanların durumu da bizi hayli utandırıyor. Şimdi her tarafta milliyetçi adı altında çeteler türedi. Mustafa Kemal ve adamları bütün yabancıların ve özellikle İngilizlerin gitmesini istiyor.

Sayfa No:51-Belge No:36-30.Mart.1920 ( Amiral Sir F.de Robeck’ten LordCurzon’a) …Başbakandan (sadrazam) Mustafa Kemal’i kötüleyen ve onları hükümetin emrine karşı gelen asiler olduklarını bildiren ve halkın hükümete bağlı olması gerektiğini anlatan bir yazı aldık.

Sayfa No:907-Belge No: Kasım 1919 ( Mr. Kitson dan Sir. E. Crowe a) Ermenilerin Müslüman komşularını kesmesinden hiç şüphe etmem Taşnaklar müthiş bir vahşetle çalışıyorlar Kürtlere her ne kadar inanmasak ta onları kullanmamız çıkarımız gereğidir. Doğu illerine gelince; Türklerle harp etmeden o bölgeleri Ermenistan ve Kürdistan diye bölemeyiz.

Sayfa No:49-Belge No: 33-26. Mart.1920 (Amiral Sir F.de Robeck’ten Lord Curzon’a) ... Kürdistan Türkiye’den tamamen ayrılıp özerk olmalıdır. Ermenilerle Kürtlerin çıkarlarını bağdaştırabiliriz. İstanbul’daki Kürt Kulübü başkanı Seyit Abdülkadir ve Paris’teki Kürt delegesi Şerif Paşa emrinizdedir. Sürecek