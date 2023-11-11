Haber: Damla Oya Erman

Bergen Üniversitesi'nin yaptığı basın açıklamasına göre, bu tip mezarlara "yalnızca Buskerud, Østfold ve Danimarka'da bulunuyor. Batı Norveç'te hiç bulunmamıştı," dedi Morten Ramstad, Bergen Üniversitesi'nden bir araştırmacı.

M.Ö. 5,000 ile M.Ö. 4,000 arasında, Oslofjord çevresinde, güney Scandinavia teknolojisi kullanılarak ilk tarımsal yerleşimlerin ortaya çıktığı bir dönemdeyiz.

Ayrıca, bu dönemde Yaylı Çan Kültürü'nün ortaya çıkması, yeni silahlar, araçlar ve bir Hint-Avrupa lehçesinden türetilmiş olan Norveç dilini getirdi.

Yıllar içinde, M.Ö. 1500 ila M.Ö. 500 arasında, tarımsal topluluklar güney Norveç'e yayıldı; ancak Trøndelag'ın kuzeyindeki bölgelerde yaşayanlar avcılık ve balıkçılıkla uğraşmaya devam etti.

Selje yakınlarındaki bulunan mezar, doğu ve güneydeki tarım topluluklarına aittir ve Batı Norveç'e tarımı tanıtan bir göçü simgeler.

Proje yöneticisi arkeolog Trond Eilev Linge, "Bu, erken tarım aşamasına tamamen yeni bir bakış açısı kazandırmamıza olanak tanıyor," dedi.