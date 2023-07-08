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Tahminen 20 insanın 1'inde semptomatik hemoroid vardır. Her 10 kişiden birinde de hemoroid olsada muayne olup teşhis almıyorlar. Her yaştan, cinsiyetten, ırktan ve etnik kökenden insanı etkilerler. Yaşlandıkça daha sık görülürler ve 50 yaşın üzerindeki insanların yarısından fazlasını etkilerler.

Hemoroidler, makat bölgesinin yani anüs içinde ve dışında oluşan şişmiş, genişlemiş damarlardır. Ağrılı ve rahatsız edici olabilirler ve rektal kanamaya neden olabilirler. Hemoroidlere basur da denir. Hepimiz hemoroidle doğarız ama başlangıçta bizi rahatsız etmezler. Sadece şiştiklerinde ve büyüdüklerinde rahatsız edici semptomlar üretirler.

Aşırı kilolu/ obez kişiler, hamileler, düşük lifli bir diyet yaşam tarzına sahip olanlar, kronik kabızlık veya ishal yaşayanlar, ağır nesneleri düzenli olarak kaldıran kişiler, tuvalette oturarak çok zaman geçirenlerde basur olma ihtimali diğer bireylere göre oldukça yüksektir.

Hemoroidlerin en tipik belirtileri kanama ve büyük tuvalet sırasında ağrıdır. Fakat bu iki belirtiyi birçok hastalıkta görebilmekteyiz. Makat bölgesinde ağrı ve kanamaya neden olabilecek makat çatlağı yada anal apse olabildiği gibi, makat bölgesi kanserleri ve kolorektal kanserlerde makat kanaması ile bulgu verebilmektedir. Bu durumun ayırıcı tanısı mutlaka yapılmalıdır. Basur olduğunu düşünen kişiler muayne olmadıkları taktirde eğer bir makat kanseri yada kolorektal kansere sahip ise ölümcül sonuçlara neden olabilir. Ki bu kanser türleri erken farkedildiğinde çok rahat tedavi edilebilmektedir.

Bir genel cerrahi uzmanı, herhangi bir radyolojik tetkik ve endoskopik işlem yapmadan rektal tuşe muaynesi ile hemoroid tanısını çok rahat bir şekilde teşhis edebilmektedir.

Hemoroidler erken tedavi edilmediği taktirde kanamaya bağlı anemi , perianal apse gibi enfektif bir durum, pıhtılaşma bozukluğuna bağlı tromboz yada boğulmasına bağlı olarak şiddetli ağrı oluşturabilecek tedavisinin daha da güç olacağı komplikasyonlara sebebiyet verebilir.

Hemoroidler nasıl tedavi edilir sorusunun cevabı ; Bir çok cerrah yöntembulunmaktadır. Lastik bant ligasyonu: Bir hemoroid tabanının etrafına yerleştirilen küçük bir lastik bant, damara giden kan akışını keser ve zamanla hemoroidler küçülüp kaybolur Elektrokoagülasyon; Elektrik akımı hemoroide giden kan akışını durdurur.Lazer ablasyon; Hemoroid pakelerine küçük bir prob yerleştirilerek hemoroid damarlarını yakmak. Skleroterapi ; Şişmiş damara enjekte edilen bir kimyasal hemoroid dokusunu yok eder. Ya da cerrahi olarak bu hemooroid pakelerinin çıkarımı ile tedavi edilir.

Öneriler;

Çok uzun süre oturmayın veya tuvalete çok fazla ıkınmayın.Büyük tuvalet Dürtüsü geldiğinde bu eylemi geçiktirmeyin ve tuvalete gidin . Gün boyunca bol su için.Daha yüksek lifli yiyecekler (taze meyveler, sebzeler ve kepekli tahıllar) yiyin veya takviyeleri alın. Genel olarak kadınlar günde 25 gram lif hedeflemeli, erkekler ise 35 gram lif almalıdır. Fiziksel olarak aktif kalın. Hareket halinde olmak bağırsakların hareket etmesini sağlar.

Sağlıkla kalın…