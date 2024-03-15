Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3 ligde oynanacak müsabakaların programı şu şekilde:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

18.00 Darüşşafaka Lassa-Reeder Samsunspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

Yarın:

15.30 Türk Telekom-TOFAŞ (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)

18.00 Çağdaş Bodrumspor-Pınar Karşıyaka (Menteşe)

20.30 Fenerbahçe Beko-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ülker)

17 Mart Pazar:

13.00 Aliağa Petkimspor-Beşiktaş Emlakjet (Enka)

15.30 Bursaspor İnfo Yatırım-Galatasaray Ekmas (Tofaş)

18.00 Anadolu Efes-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Sinan Erdem)

18 Mart Pazartesi:

20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Gazanfer Bilge)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Melikgazi Kayseri Basketbol (Hatay Merkez)

14.00 Botaş-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-OGM Ormanspor (Ahmet Cömert)

16.00 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Kocaeli Atatürk)

16.00 Nesibe Aydın-İlkem Yapı Tarsusspor (TOBB ETÜ)

18.00 ÇBK Mersin-Emlak Konut (Servet Tazegül)

17 Mart Pazar:

14.00 Bursa Uludağ Basketbol-Beşiktaş BOA (Naim Süleymanoğlu)

Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

20.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Finalspor (Kocaeli Atatürk)

Yarın:

13.00 Sigortam.net-Çayırova Belediyesi (BJK Emlakjet)

14.45 Semt 77 Yalovaspor-Konyaspor (90. Yıl)

16.30 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Pizza Lazza Haremspor (Altındağ Atatürk)

18.15 OGM Ormanspor-Kapaklıspor (M. Sait Zarifoğlu)

17 Mart Pazar:

14.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Gölbaşı)

15.45 Gaziantep Basketbol-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Karataş Şahinbey)

17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (Kurtdereli)

18 Mart Pazartesi:

15.00 Esenler Erokspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Başakşehir)