Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3 ligde oynanacak müsabakaların programı şu şekilde:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
18.00 Darüşşafaka Lassa-Reeder Samsunspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
Yarın:
15.30 Türk Telekom-TOFAŞ (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)
18.00 Çağdaş Bodrumspor-Pınar Karşıyaka (Menteşe)
20.30 Fenerbahçe Beko-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ülker)
17 Mart Pazar:
13.00 Aliağa Petkimspor-Beşiktaş Emlakjet (Enka)
15.30 Bursaspor İnfo Yatırım-Galatasaray Ekmas (Tofaş)
18.00 Anadolu Efes-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Sinan Erdem)
18 Mart Pazartesi:
20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Gazanfer Bilge)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Melikgazi Kayseri Basketbol (Hatay Merkez)
14.00 Botaş-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
15.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-OGM Ormanspor (Ahmet Cömert)
16.00 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Kocaeli Atatürk)
16.00 Nesibe Aydın-İlkem Yapı Tarsusspor (TOBB ETÜ)
18.00 ÇBK Mersin-Emlak Konut (Servet Tazegül)
17 Mart Pazar:
14.00 Bursa Uludağ Basketbol-Beşiktaş BOA (Naim Süleymanoğlu)
Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
20.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Finalspor (Kocaeli Atatürk)
Yarın:
13.00 Sigortam.net-Çayırova Belediyesi (BJK Emlakjet)
14.45 Semt 77 Yalovaspor-Konyaspor (90. Yıl)
16.30 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Pizza Lazza Haremspor (Altındağ Atatürk)
18.15 OGM Ormanspor-Kapaklıspor (M. Sait Zarifoğlu)
17 Mart Pazar:
14.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Gölbaşı)
15.45 Gaziantep Basketbol-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Karataş Şahinbey)
17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (Kurtdereli)
18 Mart Pazartesi:
15.00 Esenler Erokspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Başakşehir)Kaynak: AA