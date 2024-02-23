Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2 ligde oynanacak maçların programı şöyle:
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Çankaya Üniversitesi-ÇBK Mersin (M. Sait Zarifoğlu)
14.00 Emlak Konut-Bursa Uludağ Basketbol (Başakşehir)
15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)
15.00 Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-Fenerbahçe Alagöz Holding (Kepez Turgut Özal)
17.30 Nesibe Aydın-Botaş (TOBB ETÜ)
25 Şubat Pazar:
14.00 Beşiktaş-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (BJK Emlakjet)
16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Kadir Has Kongre Merkezi)
Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
18.00 Kapaklıspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
Yarın:
13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Esenler Erokspor (Iğdır Kazım Karabekir)
14.45 Finalspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Naim Süleymanoğlu)
16.30 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Edip Buran)
18.15 Çayırova Belediyesi-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Çayırova)
25 Şubat Pazar:
15.45 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)
26 Şubat Pazartesi:
18.00 Sigortam Net-Gaziantep Basketbol (BJK Emlakjet)
27 Şubat Salı:
17.30 Konyaspor-OGM Ormanspor (Selçuklu Belediyesi)
19.00 Pizza Lazza Haremspor-Semt77 Yalovaspor (Şehit Mustafa Özel)
Bu arada Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde milli maçlar nedeniyle karşılaşma oynanmayacak.Kaynak: AA