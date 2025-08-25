A Milli Basketbol Takımı, 26. kez katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıllık madalya özlemine son vermeyi hedefliyor.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025), 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde Letonya, Polonya, Finlandiya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenecek. Türkiye, A Grubu'nda ev sahibi Letonya, Portekiz, Estonya, Sırbistan ve Çekya ile mücadele edecek.

EuroBasket'e 25 kez katılan milliler, en iyi derecesini 2001'de elde etti. Ay-yıldızlılar, ev sahibi olduğu EuroBasket 2001'de önemli bir başarıya imza atarak finale yükseldi. A Milli Takım, 9 Eylül 2001'de Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan final maçında Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetindi. Türkiye, gümüş madalya aldığı bu organizasyonun ardından katıldığı 9 Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı olamadı. 8 turnuvada ilk 8'e dahi giremeyen milliler, Polonya'da düzenlenen EuroBasket 2009'da 8. sırada yer aldı.

A Milli Takım, 2022'de Çekya, Gürcistan, İtalya ve Almanya'da düzenlenen son Avrupa Şampiyonası'nda da beklentileri karşılayamadı. Milliler, son 16 turunda Fransa'ya şanssız bir şekilde 87-86 mağlup oldu ve organizasyonu 10. tamamladı.

İlk kez EuroBasket 1949'a katıldı

Türkiye, 42'ncisi düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 1949'da mücadele etti.

Mısır'da gerçekleştirilen 6. Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü olan milliler, 1959'da ilk kez ev sahipliği yaptığı turnuvayı ise 12. sırada tamamladı.

Çekoslovakya'da organize edilen EuroBasket 1981'in ardından üst üste 5 şampiyonaya katılamayan Türkiye, son 15 turnuvaya ise adını yazdırmayı başardı.

Hedef, 24 yıllık madalya özlemine son vermek

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa şampiyonalarında 24 yıllık madalya özlemine son vermenin peşinde.

Basketbol otoriteleri tarafından madalya kazanmaya aday takımlar arasında gösterilen milliler, kulüpler düzeyinde ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluğu bulunan başantrenör Ergin Ataman yönetiminde EuroBasket 2025'te kürsüye çıkabilmek için mücadele edecek.

Avrupa Şampiyonası performansı

A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası performansı şöyle:

Yıl Düzenlendiği ülke Derece O G M A Y 1949 Mısır 4 6 3 3 247 256 1951 Fransa 6 9 6 3 432 357 1955 Macaristan 11 9 5 4 611 515 1957 Bulgaristan 9 10 8 2 704 556 1959 Türkiye 12 7 3 4 397 426 1961 Yugoslavya 10 8 3 5 464 475 1963 Polonya 15 9 1 8 532 641 1971 Batı Almanya 12 7 1 6 476 582 1973 İspanya 8 7 2 5 490 558 1975 Yugoslavya 9 7 3 4 509 571 1981 Çekoslovakya 11 8 1 7 533 657 1993 Almanya 11 6 2 4 403 465 1995 Yunanistan 13 6 1 5 462 539 1997 İspanya 8 9 3 6 647 699 1999 Fransa 8 9 4 5 563 603 2001 Türkiye 2 6 4 2 461 473 2003 İsveç 12 4 2 2 298 296 2005 Sırbistan-Karadağ 9 4 1 3 293 322 2007 İspanya 11 6 1 5 388 472 2009 Polonya 8 9 5 4 672 649 2011 Litvanya 11 8 3 5 582 542 2013 Slovenya 17 5 1 4 355 398 2015 Almanya/Letonya/Hırvatistan/Fransa 14 6 3 3 482 535 2017 Türkiye/Finlandiya/İsrail/Romanya 14 6 2 4 444 453 2022 Çekya/Gürcistan/İtalya/Almanya 10 6 3 3 489 465