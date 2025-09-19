Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, TBF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Toplantıda ilk sözü alan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketboluna büyük bir değer katacak önemli bir heyecanı paylaştıklarını belirtti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği ikinciliğe vurgu yapan Türkoğlu, "Ülkemizi gururlandıran A Milli Erkek Basketbol Takımımızın tarihi başarısıyla sözlerime başlamak istiyorum. Gümüş madalya alarak ülkemize bu gururu yaşatan başta başantrenörümüz Ergin Ataman olmak üzere sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Bu başarı basketbolda doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Bu başarıyla yeni sezona 'Merhaba' demeye hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

38. Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesi şifresiz yayınlanacak

TBF Başkanı Türkoğlu, geçen sezon Avrupa Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Beko ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni 2. sırada tamamlayan Galatasaray MCT Technic'i tebrik etti.

Kulüplerin Avrupa'daki başarılarının bu sezon da sürmesini dileyen Türkoğlu, Süper Lig'e yükselen Trabzonspor ve Esenler Erokspor'u da kutladı.

Bu anlaşmayla yalnızca maçların yayınlanmasının değil, basketbolun değerinin de artacağını dile getiren Türkoğlu, şunları söyledi:

"Bu anlaşma basketbolun marka değerini, oyuncularımızın emeğini, kulüplerimizin yatırımını ve taraftarların heyecanını en üst düzeye çıkarması anlamına gelmektedir. Yayın gelirinin ligimize sağlayacağı katkı, kulüplerimizin kurumsal yapısını destekleyecektir. Dünyanın birçok noktasında sporu eğlenceyle buluşturan köprüler kurdunuz. Türkiye'de de yayıncılığa getirdiğiniz yeniliklerle basketbolu daha geniş kitlelere ulaştıracağız. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin önümüzdeki 4 sezon bütün maçları canlı olarak yayınlanırken, her hafta 2 maç şifresiz olarak ekranlara gelecek. İş birliğimizin ilk meyvesini de 24 Eylül Çarşamba günü Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanacak 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesiyle alacağız. Bu dev karşılaşma beIN Sports Haber ekranlarında tüm Türkiye'ye ulaştırılarak yeni sezonun heyecanı da resmen başlayacaktır. Bu anlaşmada emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor, 4 yıllık yolculuğun hem ligimiz hem de yayıncı kuruluşumuz için başarılı bir dönem olmasını diliyorum."

Al-Marri: Basketbol Süper Ligi, portföyümüzün tam kalbinde yer alıyor

Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, TBF'yle aralarındaki ortaklığı genişlettikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Önümüzdeki 4 sezon boyunca Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ni yayınlayacak olmanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği ikincilikten dolayı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ve takımı kutlayan Al-Marri, şöyle konuştu:

"Son saniyeye kadar mücadele ettiler ve tüm milletimiz için ilham kaynağı olduklarını kanıtladılar. Uzun yıllardır bu ligi, bu sporu özel kılan hikayeleri size aktarıyoruz. En büyük maçları, en iyi sporcuları ve geleceğin yıldızlarını sunuyoruz. Basketbol Süper Ligi, portföyümüzün tam kalbinde yer alıyor. Amacımız dünya standardında yayın sunmak. Digiturk ve beIN Medya olarak bu ortaklığa olan güveniniz için Sayın Başkan Hidayet Türkoğlu'na en içten dileklerimi sunuyorum. Bütün sporculara, bütün kulüplere ve taraftarlara da teşekkür ediyorum. Geride kalan 3 sezon için federasyona teşekkür ediyorum, gelecek 4 sezonu da sabırsızlıkla bekliyorum. Basketbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam edeceğiz."

İmzaların atılmasının ardından fotoğraf çekimiyle toplantı tamamlandı.